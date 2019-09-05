Геть нудьгу: що потрібно встигнути зробити восени

Співачка Анна Сєдокова веде свій мотиваційний блог, в якому із задоволенням ділиться корисними порадами в області краси і моди. Також артистка дуже любить складати всілякі списки - приміром, цікавих ідей, чим зайняти себе. Так, раніше вона запропонувала 8 цікавих ідей для спільного вікенду. А з приходом осені тут же склала чек-лист веселих і приємних занять в цю пору року!

"Я люблю цю пору року, ці яскраві фарби, вечори в колі родини, і натхнення, тим більше, коли осінь з самого першого дня балує нас теплом. Давайте разом ловити кожен момент і робити його незабутнім", - зазначила Сєдокова.

Що потрібно встигнути зробити восени:



1: Купити гарний чайний набір і заварки з різними осінніми смаками

2 Прогулятися в яскравому дощовику під дощем

3: Влаштувати фотосесію

Ілюстративне фото: (pexels.com)

4: Зробити своїми руками фотоальбом про минуле літо

5: Почитати в парку під деревами

6: Сходити на вечірку з нагоди Halloween і зробити монстра з гарбуза

Ілюстративне фото: (pexels.com)

7: Влаштувати в дощовий вечір кіномарафон з родиною

8: Спробувати зв'язати шарф або купити

9: Зварити смачний какао з маршмелоу і вафельними трубочками

Ілюстративне фото: (pexels.com)

10: Прибрати літні речі і скласти свій унікальний гардероб на осінь

11: Прочитати чотири книги

Ілюстративне фото: (pexels.com)

12: Купити вітаміни

13: Відправитися на прогулянку в ліс

Ілюстративне фото: (pexels.com)

14: Спекти шарлотку

15: Придумати сімейне свято і відзначити його

16: Дивитися на дощ сидячи біля вікна

Ілюстративне фото: (pexels.com)

17: Купити плед

18: Зібрати червоні осінні листя і вкласти в книги

19: Зварити глінтвейн

Ілюстративне фото: (pexels.com)

20: Знайти нову кафешку і з'їсти там смачний десерт

21: Відвідати виставку

22: Позбутися від однієї шкідливої звички

23: Виховати в собі корисну звичку

24: Вивчити осінній вірш напам'ять

25: Посидіти біля багаття і пити чай з термоса

Ілюстративне фото: (pexels.com)

26: Відвідати театр

27: Скласти осінній плейлист

Ілюстративне фото: (pexels.com)

28: Влаштувати з друзями власний Октоберфест

29: Влаштуй марафон: одна посмішка в день і одну добру справу

30: Розширити свої кордони: записатися на танці, водіння, малювання, почати вчити мову.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.

Також Анна Сєдокова розповіла, як змінити ставлення до себе і прийняти такою, яка ти є.