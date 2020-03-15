Довгоочікувана зустріч: Меган Маркл і принц Гаррі привезуть сина до Єлизавети II на канікули

Герцог і герцогиня Сассекські прибули у Великобританії заради прощального робочого турне, яке заверишиться 1 квітня. Світські виходи і різні візити стануть завершальным акордом перед тим, як Меган Маркл і принц Гаррри офіційно складуть свої повноваження. Правда, схоже, монарша пара шкодує про гучний "Мегсит". Варто зазначити, що попереду герцогів Сассекских ще чекають приватні візити до королівської рідні.

Меган Маркл і принц Гаррі разом з сином Арчі, якому в травні виповниться рік, вирішили навідатися цього літа в Балморалу на канікули до королеви Єлизавети II. Для малюка це буде перша поїздка в шотландський родовий маєток.

В Балморалі Арчі зможе провести час не тільки з прабабусею-монархинею, але і з дідом, принцом Чарльзом і його дружиною Каміллою, повідомляє The Time. Але чи зможе він побачитися з кузенами - принцом Джорджем, принцом Луї і принцесою Шарлоттою, поки невідомо. До того ж, остання зустріч герцогів Сассекських з герцогами Кембриджськими була не надто теплою – після "Мегситу" Кейт Міддлтон і принц Вільям поводилися з родичами вельми прохолодно.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

У той же час, шотландські канікули для герцогів Кембриджських з дітьми – усталена добра традиція, але дати їх візиту в Балморал поки невідомі.