Дієтолог розповіла, кому суворо заборонено їсти хурму

Кому не можна їсти хурму (фото: pixabay)

Хурма корисна не всім, і вживати її потрібно в міру

З настанням холодів починається довгоочікуваний для багатьох сезон хурми. Солодкий, в'язкий, соковитий фрукт багатьом корисний, але є і протипоказання. Лікарі нахвалюють субтропічний плід за те, що він допомагає серцево-судинній системі, нормалізації роботи щитовидної залози і кишечника, але все добре в міру.

За словами дієтолога, через високий вміст в хурмі танінів, вона протипоказана дітям до трьох років. Таніни - речовини, які надають хурмі в'яжучі властивості, і найбільше їх у шкірці. Річ у тому, що вони сприяють склеюванню харчових грудочок між собою.

Також хурма протипоказана людям, що страждають запорами і гемороєм. А при переїданні цією ягодою може з'явитися пронос і блювота.

Хурма корисна не для всіх (фото: pixabay)

При цьому, безумовно, хурма дуже корисна. Адже не дарма з грецької мови вона перекладається, як "їжа богів". Оранжевий фрукт, так само як і морква, гарбуз, солодкий перець, допомагає зміцнити зір. В ній міститься і аскорбінова кислота, і антиоксиданти, і йод у великій кількості.

Також у хурмі міститься безліч вітамінів, особливо А, С і В; а також мікроелементи: йод, залізо, кальцій, калій, фосфор, марганець, магній. Хурма корисна для профілактики авітамінозу, залізодефіцитної анемії, при цинзі. Йод заповнює дефіцит цієї речовини в організмі і знижує ризик захворювань щитовидної залози.

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