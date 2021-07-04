День закоханих Уляни та Уляна: що суворо заборонено 4 липня, прикмети та іменинники
4 липня 2021 року в православній традиції відзначається день пам'яті священномученика Юліана Тарсійського. А в народі це свято називається День закоханих Уляни і Уляна, або ж Ульянів день.
Що не можна робити 4 липня, традиції, прикмети і заборони цього дня, хто відзначає день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Головні традиції Улянового дня
4 липня вшановується липа, яка зазвичай розпускається до цього часу, і володіє по-особливому чудодійними властивостями. З липового цвіту було прийнято варити різні відвари, які, вважалося, мають потогінні, бактерицидні, жарознижувальні властивості.
Святому Уляну молилися, щоб зберегти свою любов і дружбу, щоб зв'язок з коханою людиною був міцним і ніколи не обривався.
Люди вірили, що якщо 4 липня розлучитися з близькою людиною, ви вже більше ніколи не зустрінетеся.
Легенда про Уляна і Уляну
У народі існувала легенда про двох закоханих - Уляна і Уляну. Одного разу вони домовилися зустрітися на лузі. Коли Улян прийшов туди, Уляна в цей час сиділа біля річки, дивилася на воду і забула про час. Улян довго кликав кохану, але вона не відгукувалася. Тоді він пішов шукати її до річки, а вона в цей момент схаменулася, і побігла в бік лугу. Так вони розминулися і більше не зустрілися ніколи.
Тому в цей день намагаються не сваритися, не з'ясовувати стосунки, не розходитися і не розлучатися.
Що строго заборонено в цей день
- Рубати липу і ходити в ліс.
- Починати нові справи або вирушати в поїздку.
- Виходити з дому і відразу ж дивитися на небо.
- Погано думати про інших, сваритися, лаятися, розлучатися з коханими.
- Вирушати в дорогу, подорож краще відкласти
- Починати нову справу.
Народні прикмети на 4 липня
- Липа у дворі засохла - чекайте біди.
- Якщо після дощу душно, до вечора знову буде дощ.
- Грім протяжно гримить - до затяжної негоди.
- Хмари стягуються - до негоди.
- Веселка зі сходу на захід простяглася - до гарної погоди.
- Сон, що приснився з 3 на 4 липня, віщий.
Сьомий день Петрового посту
Сьогодні також 7-й день Петрова посту, який має свої заборони і обмеження. Оскільки, сьогодні неділя, в їжу можна вживати рибу і гарячу їжу з рослинною олією.
Під забороною в пісні дні м'ясо, молочні продукти і яйця. Від алкоголю, куріння, а також інтимного життя краще відмовитися.
День ангела відзначають: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іоанн, Максим, Микита, Микола, Федір, Юліан, Юлій, Інна і Римма.
Раніше ми писали також, що категорично не можна робити на Петра і Павла, яких традицій і обрядів дотримуватися, а що зробити потрібно обов'язково.