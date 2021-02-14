День закоханих: красива українська легенда про святого Валентина

Згідно з поширеною версією про виникнення свята День Святого Валентина, він отримав назву на честь одного з двох ранньохристиянських мучеників з ім'ям Валентин - Валентин Інтерамнський і Валентин Римський. Священик проводив обряди одруження, був покровителем закоханих, передавав подарунки парам, квіти та любовні листи. За це священик, як порушив імператорський указ, і поплатився головою...

У старокиївській легенді про святого Валентина фігурують звичайні кияни, яким допомогли зберегти та освятити кохання свята Ольга та святий Валентин.

Спектакль існував у кількох варіаціях, він зберігся в пам'яті українців зі старокиївських родів - сучасно адаптованому варіанті сценарію, який уже кілька років подорожує інтернетом. І зараз його можна "відродити" в домашніх умовах.

Сценарій вистави "Святий Валентин" за мотивами старокиївської легенди

Персонажі: Св.Валентина (у монашому вбранні, білому плащі, з німбом), св.Ольга (у княжому вбранні, білому плащі, німбі), кияни - Володимир з друзями, Ольга з приятельками (у середньовічному міському костюмі), Ангели, Бісики Історія (різнокольоровий плащ, білий шарф, на грудях годинник, тримає сумку з літописним сувоями). В останній дії у всіх на грудях - червоні серця.

Дія 1.

Входить Історія (зупиняється на сцені збоку), звертається до глядачів:

"Сьогодні день св. Валентина, якого вшановували і ваші предки, кияни, поряд з іншими європейськими народами. Я нагадаю вам, як починалася в Києві ця традиція. Пам'ять про неї збереглася в старовинних київських сім'ях. Я, Історія, дарую вам київську легенду про св. Валентина. "Розгортає літопис.

Дія 2.

Вилітають (вибігають) янголята, грають, водять хороводи, серед них виходить св. Ольга і каже: "Скоро весна. Як зустрічати її в моєму рідному краї? Добре господарюючих прибирають свої оселі, або прикрашають свої душі Богом благословенній любов'ю? "

Янголята відлітають (відбігають в сторону).

Св.Ольга: "Але де ж поділися янголятка?"

Ангели повертаються, супроводжуючи святого.

Св.Ольга: "Привітання Св.Валентина, твоя допомога дуже потрібна скрізь, де живе народ Божий Підемо, подивимося на землю моєї любові ". Йдуть разом з янголятами.

Дія 3.

Входять дівчата-киянки Ольга і її подруги, кажуть, не помічаючи, що до них наближаються і стають на деякій відстані св. Ольга і Св.Валентина в оточенні ангелів:

Перша подруга: "Вже скоро прилетить на наші пагорби весняний вітер. Милі сестри, то він нам принесе? "

Друга подруга: "Кому - нові квіти на вінки в оточення, а комусь і нові клопоти. Тобі - що, Ольго? "

14 лютого - День закоханих (ілюстративне фото: pixabay.com/pasja1000)

Ольга: "Смійтеся, смійтеся, а я цієї весни обручусь зі своїм коханим".

Перша подруга: "За вовка промовка, а він ... Ось іде твій Володимир, та ще й з друзями. Давайте сховаємося і послухаємо, що вони думають весну починати! "

Дівчата ховаються.

Дія 4.

Входять прятели-кияни Володимир і його друзі кажуть:

Перший друг: "Як просохнуть навесні шляху, поїду вчитися в університет, як ти вчився, друг Володимир".

Другий приятель: "А мене отець пошле в нашу купецьку колонію в Любеку"

Володимир: "А я хотів би попроситися перекладачем в посольську місію, та ось тільки ..."

Дія 5.

З'являється Ольга: "Як? Ти поїдеш, а що ж буде з нашої любові? "Приятелі відходять трохи в бік. Володимир: "Добрий день, моя зірочка!" Намагається взяти її за руку, Ольга відхиляється.

Володимир: "А ми повінчаємося і поїдемо разом, побачимо стільки цікавого!"

Ольга: "Це ти мені говориш при нагоді, на дорозі, мене не спитавши, сватання не зробивши? Ти забув, що я одна дочка, а моя мати хвора, як же я можу кудись заїхати далеко і надовго? "

Виходить перша подруга, підходить перший приятель, (за ними - ангели) і кажуть: "Якщо кохайтесь, то домовтеся" Підходить другий приятель: "А якщо ні, то поїдемо, Володимир, зі мною, в купецькій ватазі потрібен хороший перекладач!"

Виходить друга приятелька: "Ольга, якщо любить, то пошкодує, а не змусить на чужину, а якщо ні - то краще знайдеш!" Чортики, що вибігли за іншими приятелем і приятелькою, радіють, Св.Валентина і св.Ольга засмучуються, янголята закривають вушка руками. Володимир і Ольга: "Будьте здорові з вашими порадами, без вас обійдемося". Приятелі і приятельки розходяться в різні боки сцени. Ангели і чортики пустують.

Дія 6.

Володимир і Ольга підходять один до одного. Володимир: "Але чому ти не хочеш послухати?"

Ольга: "Але чому ти не хочеш зрозуміти?" Повертаються спинами один до одного, хоча ще і не розходяться.

Ольга: "О, небесна моя хрещена, св. Ольга, невже не судилося нам любов?" Підходить св.Ольга і каже: "Дорога моя донечка, дорогі мої діти! Справжня любов - не сліпа безглузда пристрасть, а сила добра і творчий, і жертви, і радість дарує натомість. Чого вам ще треба навчитися, щоб ваша молода любов розквітла в повноті і плодючості. Моє земне кохання було надто коротким, тільки тепер повністю дізналася я безмежну Божу любов. Але моліться, зараз всі закохані небесного покровителя - св. Валентина, який є досвідчений і щедрий для них на пораду і допомогу. "

Дія 7.

Володимир і Ольга стають на коліна і моляться св. Валентина: "О, Св.Валентин, покровитель закоханих, допоможи нам вимолити у Бога розуму, сили і лагідності для справжньої любові! Св.Валентина, порадь, як нам бути, що зробити, щоб бути разом в любові? "Ангели радіють, оченята тікають.

Підходить Св.Валентин: "Нехай буде Божа любов з вами, любі мої діти! Багатьох закоханих я заспокоїв у життя земного, і маю щастя робити це і далі з небесного свого притулку. Але мої чудеса діють для тих, хто прислухається до Божої заповіді любити ближнього як самого себе, для тих, які здатні зробити спільний вибір. За щиру молитву в такому гідному намір відкрию вам, що дуже скоро прибуде в ваше місто нунцій Папи, щоб допомогти побудувати в Києві Домініканську школу, і при цьому випадку ти, Володимире, якщо постараєшся, знайдеш цікаву, корисну, богоугодна працю. "

Володимир піднімається до нього в захваті: "Сердечно дякую, святий отець, це ще краще того, на що я сподівався! О, може, там вдасться здійснити переклади кращих богословських і філософських лекцій, які я записував був в університеті! "

Ольга: "А згуртує дівчат в сестринство, щоб займатися майбутніми школярів, так і самим вчитися Божому слову! Від душі Вам подяку, СвВалентин! "Разом Ольга і Володимир: "Тепер Бог дасть, все інше ми знайдемо і подолаємо самі!"

Св.Валентин: "Дай Бог, щоб це так і було! Чтитесь, будьте терплячими, підтримуйте один одного, і нехай ваша любов примножується вам на радість вашим близьким до добра і Богові на славу! Благословляю вас на союз любові.

"Приятелі і приятельки теж просять і отримують благословення св. Валентина, ангели радісно кружляють навколо них.

Дія 8.

Всі персонажі сходяться разом, святі та молоді кияни запалюють свічки в червоних чохликом, вирізаних як сердечка, янголята беруть повітряні кульки - червоні серця. Перші стають в ряд на сцені, перед ними постають в ряд янголят. Св.Валентина зачитує про кохання з Біблії, говорить: "Будьте здатні на кохання, це найбільш богоугодних чеснота!" Св.Ольга:

"Бережіть кохання, це самий Господній дар!" Володимир: "Це сама творча сила!" Ольга: "Це серце нашої віри!" Приятелі і приятельки: "У відповідальної Любові дозріває людина! Серцевої Любов "ю будується сім'я! Братньою Любов "ю міцніє держава! Богонатхненної Любов'ю плекають мир Господній! З Любові народжуються хороші ідеї, великі справи! "Янголята: "І діти, з любові народжуються щасливі діти!" Всі персонажі: "Бажаємо всім любові!"

Звучить музика Історія говорить: "Ось так кияни дізналися про св. Валентина, який став опікуном закоханих і вашого чудового міста. Зараз традиція вшанування св. Валентина, чиї мощі спочивають в Україні, відроджується в Києві, про нього дізнаються по всьому нашому краю. Дивіться, на моєму вбранні завжди білий сувій. Це - чиста сторінка, на якій пишете ви всі сьогодні. Від вас залежить, які традиції ви розвивати нині: попсові або духовні, чи розквітне писана вами сторінка історії червоними трояндами кохання, ніжними плекають надії та холодними квітами віри ".

Всі співають: "Всеперемагаючої і вічний закон, Боже, любов твоя".