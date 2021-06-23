День привидів 23 червня: що заборонено робити, головні прикмети та іменинники

23 червня 2021 року згідно з православною традицією вшановують пам'ять святого Тимофія, який був наділений даром чудотворення. У народі його називають Днем привидів або Знамення Тимофія. З давніх-давен люди вірили, що будь-яка подія, що сталася в це свято, має пророче значення.
Що не можна робити в День привидів, а що зробити потрібно обов'язково, хто святкує іменини, важливі прикмети та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день потрібно бути веселим, усміхненим і ділитися з оточуючим позитивною енергетикою і хорошим настроєм.
Не слід сьогодні сидіти вдома - сходіть в гості або покличте до себе друзів, рідних і близьких. За це ви будете винагороджені удачею на цілий рік.
Цікаво, що День привидів в народі не любили. Пов'язано це зі знаменнями, які, вважалося, йдуть від лукавого. У цей день будь-яка дрібниця, на яку зазвичай ніхто не звертав уваги, знаходила пророче значення.
Наприклад, обізнатися в людині - до весілля або до похорону, побачив веселку - до неврожаю і голодного року; поява великої кількості білих метеликів, мух - до війни. Випадково надітий навиворіт одяг, розбите дзеркало - до негоди.
Також в цей день відкривався купальний сезон. Наші предки намагалися якомога більше речей зробити в цей день з водою.
Люди, що народилися 23 червня, наділені здатністю тлумачити всякі бачення і знамення.
Сни на Тимофіїв день - віщі, спробуйте розгадати те, що показалося вам у вашій свідомості. Головне - нікому не говорити, що вам наснилося.
Іменини 23 червня відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій. Привітайте їх з Днем ангела!
Раніше ми писали, коли українці відзначатимуть, мабуть, наймістичніше свято - день Івана Купала, яких традицій потрібно дотримуватися і що не можна робити.