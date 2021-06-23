День привидів 23 червня: що заборонено робити, головні прикмети та іменинники

Що потрібно зробити 23 червня

У цей день потрібно бути веселим, усміхненим і ділитися з оточуючим позитивною енергетикою і хорошим настроєм.

Не слід сьогодні сидіти вдома - сходіть в гості або покличте до себе друзів, рідних і близьких. За це ви будете винагороджені удачею на цілий рік.

Цікаво, що День привидів в народі не любили. Пов'язано це зі знаменнями, які, вважалося, йдуть від лукавого. У цей день будь-яка дрібниця, на яку зазвичай ніхто не звертав уваги, знаходила пророче значення.

Наприклад, обізнатися в людині - до весілля або до похорону, побачив веселку - до неврожаю і голодного року; поява великої кількості білих метеликів, мух - до війни. Випадково надітий навиворіт одяг, розбите дзеркало - до негоди.

Також в цей день відкривався купальний сезон. Наші предки намагалися якомога більше речей зробити в цей день з водою.

Що строго заборонено робити на Знамення Тимофія

Злитися і скупитися, інакше почнеться чорна смуга в грошах і здоров'ї.

Заглядати в чуже вікно - заглянете, будете відповідати за чужі помилки.

Чіпати родимки - інакше з близькою людиною може трапитися біда.

Брати в руки дзеркало - до біди в особистому житті.

Відмовлятися від запрошень в гості - до невдачі.

Виносити сміття - це до скандалу в сім'ї.

Важливі прикмети на 23 червня

Ворони нахохлилися - до негоди.

Під час грози білі хмари йдуть перед синіми - буде град.

Якщо на Тимофія посуха, то в цей день добра не чекай.

Якщо ворони зграєю летять через ліс - це означає, що буде болючий рік.

Це цікаво

Люди, що народилися 23 червня, наділені здатністю тлумачити всякі бачення і знамення.

Сни на Тимофіїв день - віщі, спробуйте розгадати те, що показалося вам у вашій свідомості. Головне - нікому не говорити, що вам наснилося.

У кого 23 червня день ангела

Іменини 23 червня відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій. Привітайте їх з Днем ангела!