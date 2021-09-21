День осіннього рівнодення 2021: що не можна робити, щоб не накликати біду

Що не можна робити 22 вересня

В цей час не можна конфліктувати, сваритися, з'ясовувати стосунки. Мало того, що сварка затягнеться надовго, а то і назавжди, так ще й удачу відлякаєте.

Заборонено проявляти агресію і негатив. Такі емоції в цей день вони можуть мати руйнівну енергетику.

Відмовляти людям у допомозі не можна. З вами вчинять так само, коли ви опинитеся в скрутному становищі.

Не слід починати нічого нового. А ось підбивати підсумки, складати списки і плани на майбутнє дуже навіть можна.

Не можна 22 вересня брати в борг, позичати комусь свої гроші, не варто оформляти кредити та іпотеку.

Відмовляти в прийомі гостей - не найкраща затія. Якщо раптом вони нагрянули до вас раптово, приготуйте частування, зберіться за одним столом, щоб відмінно провести час разом.

А ось що потрібно зробити до 22 вересня:

Завершити давно тривалі справи

Позбавитись від зайвого - мотлоху, речей, токсичних людей у вашому житті, шкідливих звичок

Виконати давні обіцянки

Спланувати справи на майбутнє, поставити цілі до кінця року.

Що символізує двійка

Число 2 в нумерології є символом рівноваги і парним числом. Відповідно, цю цифру наділяють особливою властивістю "пари".

Також двійка означає миролюбність, великодушність, коректність і тактовність, засновані на інтуїції, проникливості і розумінні людської душі.