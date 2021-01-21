День мученика Григорія Чудотворця: що заборонено робити в цю дату, прикмети

21 січня православні християни вшановують пам'ять преподобного мученика Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який жив, зцілював і пророкував у часи Київської Русі-України.

В народі також відзначали в цей день свято Провід коляд, Розданий - так як завершувався цикл Свят після Різдва - або Василини зимові, і дата вважалася вдалою для лікування трясучки і застарілої лихоманки.

Блаженний Григорій прийняв чернечий образ від преподобного Феодосія близько 1064 року і залишився в Печерському монастирі, де незабаром прославився молитовним даром та іншими чеснотами.

Чернець також міг творити дива - як свідчать церковні передання, одного разу він молитвою до Господа змусив злодіїв, які проникли в його келію заради поживи, заснути на п'ять днів.

Одного разу він на березі Дніпра зустрів військо князів Ростислава Всеволодовича і Володимира Мономаха, які зібралися в похід проти половців. Ростиславові зброєносці стали глумитися над старцем, а Григорій повідомив, що вони близькі до смерті й сказав, що ті незабаром потонуть. Князь Ростислав прийняв пророцтво за загрозу, розгнівався і наказав утопити ченця. Це сталося в 1093 році. У Трипілля князі перейшли річку Стугну і вступили зі своїми полками в битву з половцями і не здолали їх, але втекли від ворогів. Тоді Володимир під час втечі переправився через річку. Ростислав же з усім своїм військом втопився в ній.

Преподобний мученик Григорій Чудотворець (Фото: pravoslavie.ru)

У день пам'яті преподобномученика 21 січня і до закінчення Свят за народними традиціями суворо заборонялося виконувати будь-яку роботу - особливо до темна - інакше можна було накликати на себе біду і невдачі.

Також дата вважалась нещасливою для початку подорожей, тому в дорогу по можливості відправлялися в інший день.

За звичаями тривали святкові гуляння, і на столах православних ще залишалися м'ясні страви.

У наших предків існувала приказка "Тік i притік починок приволік", і вже з цього дня жінки могли повертатися до робіт з прядіння і ткацтва.

Вірили, що якщо 21 січня людина занедужає, то хвороба неодмінно невдовзі відступить, головне для видужання помолитися Григорію.

Для того, щоб позбутися застарілої лихоманки, в цей день в їжу і напої додавали "траву-лихоманницю".

Головні прикмети 21 січня

Якщо сьогодні запітніли вікна в будинках, то чекай швидку відлигу;

Якщо південний вітер у цей день дме, то літо буде дощове з частими грозами;

Якщо день сонячний і ясний - серпень буде жаркий і сухий;

Якщо заметіль почалася сьогодні, то чекали посилення негоди найближчим часом.

Іменини в цей день святкують Антон, Віктор, Володимир, Григорій, Георгій, Дмитро, Євген, Ілля та Михайло.

Як ми раніше писали, в Раді взялися за вихідні і перенесення робочих днів через свята можуть скасувати.