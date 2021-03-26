Чуттєвість злетить до небес: кому із знаків Зодіаку пощастить у коханні в квітні

Овен

Квітень стане для Овнів прекрасним періодом для проведення часу зі своєю другою половинкою. Приємні прогулянки, розмови та море задоволення. Також середина весни стане підходящим часом для примирення і зізнання в коханні. Але будьте обережні – Овнів може потягнути в похід на сторону.

Телець

Тельцям захочеться як можна більше часу проводити зі своїм партнером і все робити спільно. І неважливо, чим саме пара буде займатися разом. Спільні заняття зближують людей і перевіряють їх почуття на міцність і бонусом стане необмежена кількість приємних емоцій та естетичного задоволення.

Терези

Любовні пригоди Терезів у квітні стануть дуже вдалими – їм самим сподобається. Не варто очікувати стабільності або передбачуваності – будьте готові до карколомних і захоплюючих пригод. Сумніви можна залишити осторонь і для іншої сфери життя.

Скорпіон

У квітні Скорпіонів несподівано накриє закоханістю і навіть окриленістю – але представникам цього знаку не звикати до подібних гойдалок. Однак не факт, що почуття виявляться взаємними в повному обсязі, а тому доведеться пережити традиційні любовні страждання і муки.