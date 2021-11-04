Чорний Тигр принесе кардинальні зміни цим обраним знакам Зодіаку в 2022 році

Овен

На думку астролога, Овну пощастить найбільше в році Тигра. При цьому вам слід стримати запал, приборкати свій гарячий характер і навчитися йти на компроміси. Тоді перед вами відкриються нові перспективи на роботі, а найактивніші зможуть значно збільшити свій дохід.

Телець

Тельцям буде щастити практично у всьому. Астролог рекомендує людям даного знака не боятися приймати рішень, адже будь-який рух - внесок у ваше майбутнє. Деякі зможуть знайти особисте щастя, переживши розставання з партнером, з яким давно не по дорозі, і зустріти нову людину. А дехто зможе змінити роботу на більш перспективну.

Рак

Представників цього знака чекає вкрай насичений рік, повний змін і приємних сюрпризів. Але є умова - вам слід бути енергійними, поспішати, щоб скрізь встигнути. А ось на створення сім'ї, якщо ви самотні, розраховувати поки не варто, але плюси є - розставання допоможуть краще зрозуміти себе і вибудувати нові цілі.

Терези

Рік Тигра стане для Терезів дуже напруженим, але це непогано. Якщо ви народилися під даним знаком, вас чекає новий рівень життя. Деякі зможуть змінити місце проживання на краще, когось чекають корисні для кар'єри знайомства або ж зміна роду діяльності.