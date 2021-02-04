Колишній суддя "Х-фактора" пройшовся по Ротару: їй не треба більше співати

Колишній суддя шоу "Х-фактор" Сергій Сосєдов жорстко пройшовся по творчості української співачки Софії Ротару. Музичний критик вважає, що репертуар артистки застарів і взагалі їй не варто більше співати.

Про це Сосєдов розповів в інтерв'ю Олені Хангі на каналі YouTube. За словами Сергія, "Соня вже не та і давно себе вичерпала".

Критик розніс в пух і прах нові композиції Ротару.

"Ці нові пісні — як одна велика. „...Ти мій океан любові...“, „...Мелодія моєї любові...“, все якісь океани і моря любові, і все одне і те ж... Вона може з „Огонька“ у „Вогнику“ співати одне і те ж, а всі будуть думати, що це нова пісня", - сказав Сосєдов.

Екс-суддя популярного шоу порівняв співачку з генеральшою, яка співає, хоча цього робити вже не потрібно.

"Слабкий репертуар, який не запам'ятовується. Ні мелодій, ні красивих мотивів... Коли вона співала емоційні молдавські, українські мелодії, це було диво. А зараз вона співає про якісь океани любові, і все це музично не цікаво. І Соня розуміє, що це не цікаво... І Соня як весільна генеральша приїжджає і співає, хоча їй вже не треба", — підсумував Сосєдов.

Сергій Сосєдов розкритикував Софію Ротару

Як ми писали раніше, відомий музичний критик і колишній суддя українського "Х-Фактор" Сергій Сосєдов здивував своєю московською квартирою, в якій він багато років живе разом зі соєю мамою.