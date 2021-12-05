Будьте обережні з фінансами: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 грудня

На початку місяця можуть бути проблеми з фінансами. Очікується багато витрат, а ось можливостей заробити буде мало.

Гороскоп на грудень говорить про те, що останній місяць року, що минає, принесе багато сюрпризів представникам всього зодіакального сузір'я.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 грудня. Про це інформує Lunday.

Найближчий тиждень стане напруженим в плані грошей. Постарайтеся обачно поставитися до своїх витрат.

Скоро ситуація зміниться в кращу сторону, і з'явиться можливість віддати борги та закрити кредити.

Очікується розкриття потенціалу, приплив сил і енергії. Однак це може принести проблеми зі сном, постарайтеся повноцінно відпочивати.

Овен

У понеділок зіткнетеся з агресією з боку колег або друзів. Три дні у вас будуть метушливими, і ви будете потрібні всім відразу – можливі пропозиції нових проєктів, відрядження. В особистому житті намітилися позитивні зміни. У суботу та неділю можете запланувати невелику подорож.

Телець

Початок зими принесе клопоти, але не варто заганяти себе роботою. Це може принести погіршення самопочуття з вівторка по четвер. Можливе загострення тривожності та недовірливості. Пийте чай з травами та більше гуляйте на свіжому повітрі. В кінці тижня постарайтеся повноцінно відпочити в колі сім'ї або близьких друзів.

Близнюки

На цьому тижні можливі грошові надходження. Гроші можна витратити на побутову техніку або на прикрасу для дому. В середині тижня з'явиться шанс піднятися по кар'єрних сходах. У п'ятницю і суботу не зловживайте алкоголем і з обережністю пробуйте незнайомі страви. Є ризик харчових отруєнь. У неділю займіться своїм хобі.

Рак

У понеділок чекайте не дуже приємний сюрприз - вам можуть заплатити менше грошей, ніж ви розраховували. Або ваші плани будуть порушені через зовнішні обставини. Повернути гарний настрій допоможе прибирання в будинку. У п'ятницю і суботу прийдуть Хороші новини. У неділю вам запропонують вкласти кошти в сумнівну справу - не погоджуйтеся.

Лев

У вівторок ваші плани будуть зірвані абсолютно несподівано. Можливо, це буде пов'язано з порушенням правил дорожнього руху. Наступні два дні у вас будуть клопітні - доведеться приводити справи в порядок. Не зловживайте алкогольними напоями - можуть виникнути проблеми з печінкою. У неділю очікується приємна зустріч.

Діва

Вдалий тиждень для нових зв'язків і знайомства з партнерами для бізнесу, а також для зміцнення своїх позицій в кар'єрі та в особистих справах. У самотніх Дів з'явиться шанс змінити особисте життя в кращу сторону. Не довіряйте всьому, що почуєте. Заняття спортом на користь не підуть. У п'ятницю і на вихідних будьте обережніше з грошима, не витрачайте на дурницю, економте.

Терези

Не плануйте на понеділок важливих поїздок - вони будуть невдалими. Перенесіть відрядження на інший будній день. В середині тижня ви зможете розраховувати на підтримку колег і друзів. Не занурюйтеся в мріяння і не будуйте ілюзій, довіряйте лише фактам. Одиноким Терезам варто вибратися на побачення. Вихідні проведіть вдома.

Скорпіон

У понеділок вас чекають несподіванки - грошові надходження або зізнання у коханні. У вівторок надмірне напруження може спровокувати фізичну травму, а емоції – нервовий зрив. У п'ятницю або суботу вас порадують гості або надійде пропозиція високооплачуваної роботи. Неділю присвятіть собі - сходіть в СПА або на басейн.

Стрілець

Зробіть на цьому тижні упор на кар'єрний і професійний ріст. Вам потрібно проявити активність, цілеспрямованість і компетентність. Найважливіше - будьте впевнені в собі, оскільки сумніви та коливання зведуть ваші зусилля нанівець. У середу і четвер з'явиться шанс підзаробити. У суботу остерігайтеся шахраїв, бо ви станете вразливими.

Козоріг

У вас з'явиться бажання показати себе інтелектуалом і професіоналом. На початку тижня шанс показати себе у всій красі буде, а потім вам потрібно буде закріпити результат наполегливою роботою. Для формування корисних звичок час буде ідеальним. Якщо вам захочеться романтики, то будьте обережні – утримайтеся від необдуманих романів на стороні. У неділю можлива сварка з близькими через дурниці.

Водолій

Ваша ділова репутація стане провідником у світ великих грошей. Найпродуктивнішою в плані фінансів стане перша половина тижня. В середині тижня у вас з'явиться креативність і енергійність, і це принесе кілька вдалих ідей для вкладення коштів. Можливий роман на стороні, але врахуйте – ви граєте з вогнем. На вихідні чекайте запрошення на захід.

Риби

Найближчий тиждень принесе вам наполегливість і це піде на користь вашій кар'єрі. Вашу ініціативу помітять і запросять в ділову поїздку. У другій половині тижня вам можуть повернути старий борг і запропонують підзаробити. У відносинах запанує гармонія, а для самотніх прийде розуміння про цінність і повагу до себе. У суботу можлива невелика подорож.