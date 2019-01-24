Все більше обов'язків і урочистостей: що чекає на королівську сім'ю Британії в 2019 році

#1 Єлизавета II буде звужувати коло своїх обов'язків

Королева Великобританії не планує виконувати всі обов'язки Суверенної особисто. Цікаво, що в 2019 році її Величність планує частіше замість себе відправляти у монарші тури свого старшого сина принца Чарльза, а також подружжя Кембриджських або Сассекских. Королева поступово передає спадкоємцям свої обов'язки патрона різних організацій.

#2 У принца Вільяма буде більше відповідальності

Принц Уїльям (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Принц Вільям повністю присвятить себе королівському боргу і обов'язкам. Його все частіше можна буде побачити на різних соціально значущих заходах. Крім того, його дружина Кейт Міддлтон також виступає з ініціативами в областях забезпечення психічного здоров'я дітей та підтримки матерів.

#3 Святкування першого дня народження принца Луї

23 квітня 2019 року принц Луї (молодший син принца Вільяма і Кетрін) відсвяткує свій перший день народження! Поки що світ бачив всього кілька фото принца, але в честь цієї події Кейт і Вільям влаштують цілу фотосесію для маленького спадкоємця.

#4 Патронаж Меган Маркл

Меган Маркл у притулку для тварин Mayhew (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Було визначено чотири організації, яким тепер Меган буде надавати підтримку. Дві з них – Національний театр і Асоціація університетів Співдружності – були передані Меган королевою Єлизаветою II. Дві інші герцогиня обрала самостійно: організація Mayhew, яку Маркл відвідала нещодавно, і благодійне співтовариство Smart Works.

#5 Переїзд Гаррі і Меган і народження їх первістка навесні

В найближчому майбутньому герцог і герцогиня Сасекські переїдуть з Кенсінгтонського палацу у Фрогморский котедж. Вже в кінці квітня - початку травня Меган Маркл і Принц Гаррі чекають народження свого первістка.

При цьому раніше LITE писав, що Меган вже зараз активно займається облаштуванням дитячої кімнати свого малюка. Герцогиня зажадала оформити інтер'єр в "гендерно-нейтральних" тонах.

Чи отримає первісток Меган і Гаррі титул принца або принцеси від Королеви?

Принц Гаррі може послідувати прикладу принцеси Анни, яка відмовилася від титулів для дочки Зари і сина Пітера. Вибір Гаррі і Меган в цьому питанні визначить основні напрямки, в яких буде рухатися королівська сім'я в найближчі десятиліття.