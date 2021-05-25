Хвороби, травми і зриви: цим знакам Зодіаку кінець весни 2021 принесе купу проблем

Гороскоп 2021 на останній тиждень травня (24-30 число) принесе деяким знакам Зодіаку величезні проблеми і труднощі. Астрологи розповіли їм, як пережити кінець весни з мінімальними втратами, уберегтися від небезпек і зберегти здоров'я. Чи є ви в списку невдачливих знаків, читайте нижче в нашому матеріалі.

Овен

Овнів чекає важкий тиждень, повний стресів і збоїв у здоров'ї організму. Ви будете як ніколи нервовими і вразливими. Не виключено, що причиною цьому втома і недосипання. Відмовтеся або обмежте споживання кави чи міцного чаю, спіть не менше семи годин на добу, і більше гуляйте на природі.

Близнюки

У Близнюків на цьому тижні буде особливо страждати травна система. Постарайтеся знати міру і не переїдати - це вкрай небезпечно для вас зараз. Особливо слід бути обережним представникам знака, у яких є захворювання органів травлення, особливо виразки і гастрити. Солону, гостру їжу, алкогольні напої краще зовсім виключити.

Скорпіон

На цьому тижні у Скорпіонів будуть глобальні плани, але їх виконання можуть перешкодити проблеми зі здоров'ям. Астрологи кажуть, що організм може підводити вас в найневідповідніші моменти. Не слід намагатися заглушити симптоми таблетками і рватися на роботу. Відпочиньте і поправте здоров'я.

Козеріг

На цьому тижні треба обов'язково подбати про своє здоров'я слід Козерогам із захворюваннями щитовидки, гіпертонією, діабетом. Також цей період для вас буде травмонебезпечним, тому не піднімайте тяжкості і не перенапружуйтеся. Одягайтеся по погоді, адже ймовірність підхопити застуду досить висока.