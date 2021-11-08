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Наближається рік Чорного Водяного Тигра: яким знакам Зодіаку 2022-й принесе велику удачу

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 розповість, яким обраним знакам Зодіаку тотем наступаючого року - Чорний Водяний Тигр принесе успіх, удачу, зміни на краще, везіння у всьому. Астрологи дали пораду кожному з названих щасливчиків, як домогтися максимуму в цей відрізок часу.

Хто ці найвезучіші знаки, пише Realist.

Телець

Тельця 2022 році чекають зміни як в кар'єрі, так і в особистій сфері. Не виключено, що ви захочете змінити сферу діяльності, сімейний статус або місце проживання.

Дійте обдумано, йдіть до своєї мети і постарайтеся зосередитися на чомусь одному. Тоді у вас вийде стати кращою версією себе.

Діва

Діву чекають приємні зміни у фінансовій сфері. Вам випаде рідкісний шанс стабілізувати фінанси і зробити великі покупки. Не виключено і підвищення в кар'єрі.

Астрологи радять представникам знака приділити більше уваги своїм істинним бажанням і зрозуміти, що їм необхідно насправді.

Водолій

Водяний Тигр принесе Водоліям щастя в майбутньому році. Ви зможете проявити себе і домогтися максимуму висот у багатьох сферах життя - куди б ви не направили свою енергію.

Важливо: щоб все вийшло, знаку потрібно прибрати з серця всі образи і негатив і відкритися назустріч новому.

Риби

Риби в році Тигра будуть заздрити самі собі. Астрологи кажуть, що 2022 рік стане вашим шансом змінити своє життя на краще і прийти до змін. Вас чекає безліч приємних і зворушливих моментів, які надовго залишаться в пам'яті.

Щоб все склалося як треба, Рибам рекомендують залишити в минулому вантаж образ і переживань і рухатися вперед.

Раніше ми писали, що астролог Аріна Артурівна попередила українців про те, що Меркурій перейде в знак Зодіаку Скорпіон.

Також астролог Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку Чорний Тигр принесе ряд труднощів.

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