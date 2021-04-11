Берещення 11 квітня: що потрібно зробити в це свято, важливі заборони

11 квітня 2021 року в народі називають Берещенням - днем присвяченим березі. Згідно з одним із переказів саме під цим деревом сховалася від негоди Богородиця з немовлям Ісусом. Друга назва свята - Марків день, на честь пам'яті єпископа Марка Арефусійського. А згідно з православним календарем Великого посту на 2021-й рік - четверта неділя присвячена Іоанну Ліствичнику, преподобному, який у своїх скрижалях "Лествиця раю" (у ній - 30 ступенів) зобразив шлях сходження людини до духовного.
Яких традицій слід дотримуватися в цей день, що можна і не можна робити, прикмети і звичаї - читайте нижче в нашому матеріалі.
Головні звичаї 11 квітня пов'язані звісно ж з березою, яку називають деревом життя, здоров'я та світла.
Раніше вважалося, що якщо злегка хльоснути хвору дитину березовим прутиком, то хвороба відступить. Не дарма березові віники часто використовуються в лазнях. А встромлена в дах будинку гілочка берези вбереже оселю від блискавки.
В цей день наші пращури ходили в березовий гай, щоб послухати дерева і зрозуміти, чи не почався рух березового соку, який добувала і заготовляли кожна сім'я. Свіжим соком напували хворих, з нього варили збитні з медом і травами - такий напій чистить кров і корисний для шлунка.
Зібраний сік в цей день має цілющу силу, адже береза символізує жіноче начало, турботу, здоров'я і життя.
Люди вірили, що береза має цілющі властивості не тільки для тіла, але і для душі. Вона може зняти втому, нейтралізувати стрес, сприяє відновленню гармонії.
В цей день не можна наближатися до плакучих верб - вважається, що це місце зайняте душами померлих, які спостерігають за приходом весни.
Не можна в цей день сушити білизну на вулиці, в тому числі і на балконі - через чисту тканину в будинок можуть проникнути темні сили.
Не можна мочити ноги у водоймах - у народі вірили, що русалки можуть потягти на дно.
Забороняється в цей день стригтися, інакше почнете втрачати волосся. До облисіння призведе і носіння в цей день на голові брудної шапки.
В цю ніч можуть приснитися неприємні сни. Можливо, кошмари. На них звертати увагу не варто. А ось дивний, але хороший сон може приховувати важливу інформацію про ваше майбутнє.
Іменини в цей день святкують Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Філіп.
Вважається, що люди, які народилися 11 квітня - добрі та лагідні. В якості оберега їм слід носити корунд і циркон.
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