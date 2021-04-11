Берещення 11 квітня: що потрібно зробити в це свято, важливі заборони

11 квітня 2021 року в народі називають Берещенням - днем присвяченим березі. Згідно з одним із переказів саме під цим деревом сховалася від негоди Богородиця з немовлям Ісусом. Друга назва свята - Марків день , на честь пам'яті єпископа Марка Арефусійського. А згідно з православним календарем Великого посту на 2021-й рік - четверта неділя присвячена Іоанну Ліствичнику , преподобному, який у своїх скрижалях "Лествиця раю" (у ній - 30 ступенів) зобразив шлях сходження людини до духовного.

Яких традицій слід дотримуватися в цей день, що можна і не можна робити, прикмети і звичаї - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції Берещення

Головні звичаї 11 квітня пов'язані звісно ж з березою, яку називають деревом життя, здоров'я та світла.

Раніше вважалося, що якщо злегка хльоснути хвору дитину березовим прутиком, то хвороба відступить. Не дарма березові віники часто використовуються в лазнях. А встромлена в дах будинку гілочка берези вбереже оселю від блискавки.

В цей день наші пращури ходили в березовий гай, щоб послухати дерева і зрозуміти, чи не почався рух березового соку, який добувала і заготовляли кожна сім'я. Свіжим соком напували хворих, з нього варили збитні з медом і травами - такий напій чистить кров і корисний для шлунка.

Зібраний сік в цей день має цілющу силу, адже береза символізує жіноче начало, турботу, здоров'я і життя.

Люди вірили, що береза має цілющі властивості не тільки для тіла, але і для душі. Вона може зняти втому, нейтралізувати стрес, сприяє відновленню гармонії.

Що заборонено робити на Берещення

В цей день не можна наближатися до плакучих верб - вважається, що це місце зайняте душами померлих, які спостерігають за приходом весни.

Не можна в цей день сушити білизну на вулиці, в тому числі і на балконі - через чисту тканину в будинок можуть проникнути темні сили.

Не можна мочити ноги у водоймах - у народі вірили, що русалки можуть потягти на дно.

Забороняється в цей день стригтися, інакше почнете втрачати волосся. До облисіння призведе і носіння в цей день на голові брудної шапки.

В цю ніч можуть приснитися неприємні сни. Можливо, кошмари. На них звертати увагу не варто. А ось дивний, але хороший сон може приховувати важливу інформацію про ваше майбутнє.

Прикмети на Марків день

Береза, посаджена поряд з домом, захищає його від блискавки, відлякує зло і привертає добробут в сім'ю.

Для отримання багатого врожаю в полі встромляли березові гілки.

Якщо береза позеленіла, то через 5-6 днів температура повітря стане вище 10 градусів.

Через тиждень після розпускання березового листя можна саджати картоплю.

Яка погода 11 квітня, такою вона буде і 11 жовтня.

Багато соку на березі - до дощового літа.

Якщо спочатку опушується береза - чекай сухого літа, а якщо вільха - мокрого.

Хмари швидко рухаються в одну сторону - до жаркої погоди.

Іменини в цей день святкують Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Філіп.

Вважається, що люди, які народилися 11 квітня - добрі та лагідні. В якості оберега їм слід носити корунд і циркон.