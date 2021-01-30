Вагітна дружина Павліка покрасувалася в купальнику: п'ятий місяць, а живота майже не видно

Вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова зараз знаходиться у другому триместрі (триває з 14 по 27 тиждень), відчуває себе добре і дозволяє своєму тілу фізичні активності.

Дівчина регулярно відвідує басейн, про що любить звітувати у своєму Instagram.

Катя каже, що вона на 20-му тижні вагітності, і це не заважає їй сміливо позувати в купальнику. На останньому фото вона в чорному купальнику, але, що цікаво, живота майже не видно. Мабуть, чорний колір і ракурс створює таку ілюзію.

"Перший триместр вагітності я практично не рухалася і відчувала, як мені не вистачає навантаження та активностей. Оскільки ходити в тренажерний зал вагітним не можна, я вирішила ходити в басейн. І чоловік мене підтримав. Йому плавання також дуже корисне, - розповідає Катя і додає, що головне - не перевантажувати себе, не плавати понад 30 хвилин і не робити різких рухів.

У коментарях у неї запитали про термін вагітності. І Катя відповіла, що знаходиться на п'ятому місяці (такий термін буде рівно через тиждень).

Дружина Віктора Павліка показала фото в купальнику (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що на 26-річній Катерині Репяховій Віктор Павлік одружився в травні 2020 року. Пара познайомилася в листопаді 2016-го, після чого Катя стала концертним директором музиканта. Після чого поповзли чутки, що молода особа стала причиною розриву попереднього, третього шлюбу Павліка - з Ларисою Созаєвою.

А зовсім недавно дружини Віктора Павліка - попередня і нинішня - зіткнулися в соцмережах через фінансові питання. Репяхова пред'явила Созаєвій, що музикант, як і раніше, допомагає їй матеріально, на що колишня дружина Павлика досить різко відповіла.

Нещодавно Катерина навіть зізналася, що пережила непростий період в самому початку вагітності, і відчула багато страхів.