RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вагітна Тодоренко розважає на льоду росіян, поки гинуть українці (відео)

Фото: Регіна Тодоренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Одеситка Регіна Тодоренко розважає росіян на стадіоні "Лужники" в Москві, поки українці продовжують гинути від "орди". Співачка глибоко вагітна другою дитиною від москвича Влада Топалова, стосунки з яким вона не хоче псувати і нібито тому мовчить про війну в Україні.

Своїми виступами вона сама ж і похвалилася у своєму Telegram.

Співачка і телеведуча виступила зі своїми піснями на гала-концерті проекту Першого каналу "Льодовиковий період".

"Знову Лід. На льоду, ніби розчиняєшся, відключаєш інформаційне поле, відлітаєш на іншу планету", - написала Тодоренко.

Як Тодоренко відреагувала на війну в Україні

У день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Регіна влаштувала у своєму Instagram... "розбір гардеробу".

Вже 1 березня у неї в соцмережах з'явився "сумний" пост про "дітей у підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" і так далі.

Потім вона сказала у своєму шоу, що у неї з чоловіком "різні погляди", тому вони вирішили не висловлюватися, щоб не псувати стосунки.

Але на початку квітня ведуча перервала мовчання через війну в Україні після смерті екс-коханого в Бучі.

Хто така Регіна Тодоренко

Співачка і колишня ведуча "Орла і решки" народилася, жила і вчилася в Одесі. Вищу освіту здобувала в Києві. Вперше засвітилася на українській "Фабриці зірок".

Пізніше вона спробувала побудувати кар'єру в Москві, де стала дружиною екс-учасника колись популярної групи Smash!! Влада Топалова, уродженця Москви.

Вони виховують 3-річного сина Михайла. Зараз Тодоренко чекає другу дитину.

Раніше ми писали про екс-коханого Тодоренко, який загинув у Бучі.

Читайте LITE в Google News
Регіна Тодоренко