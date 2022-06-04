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Банкротство і занепад: астролог попередила один знак Зодіаку про небезпеку у червні

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Субота 04 червня 2022 07:04
Банкротство і занепад: астролог попередила один знак Зодіаку про небезпеку у червні Фото: Гороскоп на червень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на червень 2022 розповість про знак Зодіаку, який будуть переслідувати невдачі у перший місяць літа. Цього представника зодіакального кола спіткають проблеми й небезпеки, але він зможе з ними впоратися.

Прогнозом з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

"У червні 2022 цей знак чекає матеріальний збиток в результаті крадіжки, аварій або непереборних обставин. Великі втрати в політичній, соціальній діяльності, а також на криптобіржах", - розповідає експерт.

Нещасливим знаком Зодіаку першого місяця літа названо Лева

Але є й гарні новини. Астролог каже, що Левам не варто впадати у відчай: будуть і щасливі звістки, і удача в творчості, придбання друзів серед іноземців, політиків, творчих і відомих особистостей. Успішний запуск телеграм-каналів, груп, різних об'єднань в тому числі і бізнесспільнот.

Крім того Левів у червні 2022 року чекають зустрічі з успішними людьми за кордоном.

З особистим життям теж все непросто

Астролог каже, що повня у червні 2022 висвітить проблеми зачаття, взаємин з дітьми, а також проблеми з коханими і засмучення в любові, схильність до розриву.

"Не чекайте, щоб оточуючі звернули на вас увагу: користуйтеся будь-яким зручним випадком, щоб попастися їм на очі", - радить Аріна.

Крім того, червень 2022 буде зачіпати взаємини і діяльність, пов'язану з престарілими членами сім'ї, начальством і представниками влади. Взаємини з жінками в цей період помітно вплинуть на ваше майбутнє. Є шанс, що ваш союзник, чоловік або партнер отримає визнання, гроші або просування.

Одруження в червні 2022 вказує на набуття високого становища, або те, що ви укладаєте союз чисто з меркантильних спонукань.

Велика ймовірність конфліктів

Можливі конфлікти з начальством, чиновниками, матір'ю, свекрухою, відчуження або розлука з партнером по шлюбу. У вашого партнера можуть з'явитися справи за кордоном, у зв'язку з чим він може відправитися туди. Йому можуть запропонувати роботу за кордоном.

"В цей час Леви будуть проявляти велику громадську активність, можуть долучитися до агітаційної діяльності, брати участь у всіляких політичних акціях, демонстраціях, мітингах і виступах. Також в цей час можливі неприємності з іноземцями, конфлікти з викладачами, проблеми зі здачею іспитів. Існує реальна небезпека в поїздках, скандали в дорозі, неприємності або травми далеко від дому", - попередила астролог.

Раніше астролог склала також найповніший гороскоп на червень 2022 для всіх знаків Зодіаку.

Також повідомлялося про єдиний знак Зодіаку, який чекає багатство та успіх.

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