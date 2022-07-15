Серпень принесе клопоти і проблеми цим знакам Зодіаку: кому слід бути обережніше

Овен

В кінці літа вам доведеться зіткнутися з деякими проблемами та прийняти важливе рішення з приводу взаємин з іншими людьми. Доведеться розірвати токсичну дружбу або нерозділене кохання. Вони тягнуть вас вниз і не дають рухатися далі.

Рак

Остерігайтеся в серпні пліток і інтриг. У вашому оточенні є заздрісники, тримайтеся від них подалі. Зберігайте позитивне ставлення до майбутнього і не допускайте появи негативних думок.

Терези

У вас дуже сильний темперамент і іноді це шкодить вашому спілкуванню з близькими людьми. Можливі сварки та образи з боку людей, які вас люблять. Навчіться заспокоюватися та обмірковувати свої слова перед тим, як і сказати рідній людині.

Стрілець

Ваші думки та дії в серпні отримають потужний поштовх для переоцінки цінностей. Постарайтеся не витрачати енергію на те, чим ви користуватися не будете. А ще астрологи рекомендують припиняти шукати відмовки, щоб не заводити серйозні стосунки та сім'ю. Це дозволить змінити тип людей, з якими ви зустрічаєтеся.