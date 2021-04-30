Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким загрожує небезпека

Близнюки

Не провокуйте людей на конфлікти та стежте за своїм здоров'ям. Якщо щось турбує, то не потрібно відтягувати похід до лікаря. Не забувайте про профілактику і гарний настрій.

Лев

Неприємності можуть підстерігати Левів, які багато часу проводять за кермом. Будьте уважні в дорозі, а також у поводженні з електричними приладами. В особистих відносинах можуть виникнути проблеми, оскільки партнер буде претендувати на провідну роль.

Терези

Конфлікти найближчим часом можуть зробити ваше життя більш складним. Перечекайте цей час в тихому куточку, не провокуйте близьких людей, не затівайте складні розмови, не поводьтеся зухвало, тому, що нарветесь на грандіозний скандал.

Скорпіон

До 2 травня постарайтеся за всяку ціну утримати свої емоції під контролем. Якщо ви цього не зробите, то може втратити важливу і близьку людину у своєму житті. Іноді, щоб зберегти відносини, потрібно піти на компроміс.

Водолій

Навколишні будуть робити все, щоб вивести вас з себе. Постарайтеся просто розслабитися, оскільки легковажне ставлення до чужих примх допоможе вам пройти цей період без втрат.