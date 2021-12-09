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Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким Чорний Тигр принесе багатство в 2022-му році

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік розповість всім знакам Зодіаку, що їх чекає у фінансовій сфері в наступному році, покровителем якого стане Чорний Водяний Тигр. Декому для досягнення успіху доведеться попрацювати, а деяких удача захопить раптово і позапланово.

Про це пише SlovoFraza.

Лев

Астрологи кажуть, що Левам для досягнення грошового успіху потрібно буде слухати свою інтуїцію, але і не забувати про логіку. Важливо також не впадати в крайнощі, тоді ви зможете прийняти правильні рішення.

Також вам рекомендується перестати бути рятувальним кругом для інших людей і не витрачати час даремно, адже саме час стане в цьому періоді найціннішим ресурсом.

Діва

Діву чекає дуже продуктивний рік, особливо для творчої роботи, креативу. Вам потрібно буде мислити нестандартно, тоді ваш потенціал буде розкритий по максимуму.

У 2022 році для Дів важливо обережно витрачати свою енергію, щоб гонитва за грошима і успіхом не призвела до емоційного та енергетичного виснаження.

Терези

Наступного року запорукою Вашого успіху стане спокій і таланти переговірника. Астрологи кажуть, що вам вдасться домовитися з ким завгодно, тоді будь-яка робота, яка буде зав'язана на переговорах і пошуках компромісів, пройде на ура.

Найбільше буде щастити тим Терезам, які зайняті у сфері продажів. Єдине, з чим Терезам доведеться бути обережніше, так це з покупками.

Козеріг

Козероги у фінансовій і робочій сферах зможуть досягти успіху спокоєм, вичікуванням і розміреними діями. У 2022 році такий підхід буде максимально вигідним і правильним.

Астрологи кажуть, що Козерогів можна назвати найщасливішими людьми у сфері фінансів в ці дванадцять місяців.

Риби

Більшу частину року Рибам буде дуже щастити в нових починаннях. 2022 рік можна назвати часом великої фінансової перебудови для представників цього знака. Вас чекає багато цікавих подій - нова робота, власний бізнес.

Найголовніше для вас - не поспішати, адже Тигр не любить поспіху і не сприймає невиправданих ризиків.

Раніше ми писали про головних невдах кінця 2021-го року, яких може настигнути "чорне" Різдво.

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