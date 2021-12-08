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Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає "чорне" Різдво: головні невдахи кінця 2021-го

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Середа 08 грудня 2021 06:00
Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає "чорне" Різдво: головні невдахи кінця 2021-го Фото: Гороскоп на грудень 2021 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким найсильніше не пощастить наприкінці року. У них може розпочатися "чорна смуга", яка зіпсує святковий настрій, а невдачі можуть сипатися одна за одною.

Про це пише Gsminfo.

Овен

Особливо уважними Овнам треба бути в період з 19 грудня. Астрологи кажуть, що в цей час балансуватимете над прірвою. Ваша емоційна напруженість може призвести до серйозної сварки з близькими, колегами по роботі.

Експерти радять вам берегти сили і нерви, пробувати думати позитивно, а також контролювати свої витрати. Адже ваша емоційність може стати причиною того, що ви наробите дурниць у стосунках і втратите гроші.

Терези

Ви будете оточені токсичними людьми, з якими доведеться спілкуватися, а не надто хочеться. Через це ви будете відчувати напруженість і вам складно буде позбутися негативних емоцій.

Не варто в цей період робити будь-які інвестиції чи великі покупки, адже існує ризик позбутися заощаджень через витрат, зроблених виключно "на емоціях".

Скорпіон

Скорпіонів "чорна смуга" чекає вже з 18 грудня. Астрологи кажуть, що розчарування підстерігатимуть вас ледве не на кожному кроці, тож потрібно зберігати пильність та не довіряти малознайомим людям.

У робочій сфері також не все буде йти гладко. Скорпіони ризикують "провалити" важливий проект та втратити чималі гроші.

Раніше ми писали про те, що Марс і Юпітер перейшли в особливе положення. Астролог розповіла, кому цей час принесе удачу, а кому - проблеми.

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