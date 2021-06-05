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Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких звалиться справжня удача на вихідних

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на перші літні вихідні 5 і 6 червня 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку справжній успіх і везіння в багатьох починаннях. Астрологи розповіли цим щасливчикам, чого очікувати і як правильно прожити ці дні.

Про це пише 1001goroskop.

Рак

Раку на вихідних слід розгребти завали в особистих справах. Гарненько все обміркуйте, відкиньте те, в чому не видно перспективи і виділіть те, де у вас найбільші шанси на успіх. Астрологи кажуть, що у Рака все вийде, якщо він буде приймати прості і обдумані рішення. Тоді успіх вам гарантований!

Діва

Діва на вихідних буде фонтанувати від надлишку сил і енергії. Ваша активність буде така висока, що вона зможе якщо і не звернути гори, то хоча б не залишати недороблених справ. Але не забувайте про тактовність, щоб не зачепити близьких - їм може бути дуже боляче.

Терези

Вихідні для Терезів обіцяють пройти в різноманітних клопотах і турботах. Втім, здебільшого вони будуть позитивними, і зусилля Терезів не пропадуть даремно. Ваш енергетичний потенціал буде не менше, ніж у динаміту. Якщо ваша кипуча діяльність буде спрямована в корисне русло, ви звернете гори!

Раніше астролог Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, яким літо 2021 принесе колосальний успіх.

А ось астролог Аріна Артурівна попередила про емоційно напружений період, який пов'язаний з переходом планети Венера в знак Зодіаку Рак.

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