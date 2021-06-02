ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Венера переходить в знак Рака: астролог розповіла, що суворо заборонено робити в цей період

Новость на русском →
Середа 02 червня 2021 20:00
Венера переходить в знак Рака: астролог розповіла, що суворо заборонено робити в цей період Фото: Гороскоп на червень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла про важливу подію, яка відбудеться сьогодні, 2 червня. Пов'язано воно з переходом планети Венера в знак Зодіаку Рак, яка пробуде в ньому до 27 червня. Це час загострених почуттів, сентиментальності і сімейних цінностей. При цьому нові стосунки краще не починати, як і реєструвати шлюби, також обережніше потрібно бути з фінансами.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

"Прекрасний період для того, щоб навести порядки в сімейних, любовних справах. Виїхати з сім'єю на природу або просто поснідати всім разом недільного ранку. Така Венера дуже любить сімейні традиції і цінності, непогано обзавестися ними в цей період для зміцнення стосунків", - розповідає астролог.

Буде спостерігатися висока емоційність, чутливість, вразливість в любовних справах. Але за те в цей період можна відчути реальну споріднену душу, зрозуміти хто "твоя людина".

Експерт попередила, що цей час не підходить для нових знайомств, позаяк вони будуть вельми сумнівними і неоднозначними. А ось для старих знайомств, відносин, повернення колишніх почуттів і виправлення помилок в існуючих парах - підходить ідеально.

З 2 по 27 червня настрій може бути вельми мінливим і нелогічним, розслабляє в такі моменти сім'я, рідні, будинок, надійна людина поруч і забезпеченість.

"Приділіть час своїм батькам, подбайте про свій будинок, зробіть ремонт або полагодьте неполадки, якщо потрібно. Приготуйте з коханою людиною смачну їжу, запаліть свічки, поставте красиву музику і запросіть старих друзів - ви відчуєте глибину і душевність спілкування та емоцій", - говорить експерт.

Рак досить невпевнений в собі знак, тому шукає постійних доказів любові, для нього важливий особливий погляд, магія, дотик, тонка емоційний інтуїтивний зв'язок, який видимий тільки вам удвох.

Розкішний час, щоб поділитися своїми емоціями, зізнатися в почуттях, проявити любов, турботу і розуміння. Оточення стає більш сентиментальним і романтичним.

Головне не замикатися в собі, якщо є проблеми, а звернутися до психолога, астролога або близької по духу людини за порадою. Так як на таких аспектах, замикаючись в собі і фокусуючись на негативі, можуть бути незворотні наслідки.

"Бажання любити і бути коханим затьмарює все, навіть розум. Хочеться швидше створити сім'ю, народити дітей. Але цей період не підходить для заручин, реєстрації відносин і знайомств з батьками. Так як у нас зараз ретроградний Меркурій, статичний Нептун і Юпітер", - додала Аріна.

У сфері фінансів це несприятливий час, щоб вкладати в нерухомість, політику, ілюзорне уявлення проектів, нереалістичність ідей, нездійсненні обіцянки, обмани і шахрайство.

Раніше астролог розповіла також, що чекає кожен знак Зодіаку в червні 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя астролог астрология гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Електросамокати - зло? Чому ніхто не любить "пішоходів на колесах" і як "рулять" у Європі
Електросамокати - зло? Чому ніхто не любить "пішоходів на колесах" і як "рулять" у Європі