Астролог попередила про час Венери в Козерозі: хто буде приречений на успіх, а хто - на невдачі

Період добре підходить для важливих договорів

"Ті, у кого в даний період часу зав'яжуться нові стосунки, можуть цілком розраховувати на їх серйозний розвиток. Однак великої пристрасті і бурхливих проявів почуттів тут очікувати не варто, так як ситуацією керує розум, а не емоції", - говорить астролог.

У той же час цей період буде сприятливий для оформлення шлюбних контрактів, підписання сімейних договорів.

"Те ж саме відноситься і до бізнесу - бажано не упустити час, а використовувати його для підписання ділових паперів. Всі договори, укладені в даний період – як сімейні, так і бізнесові, просто "приречені" на успіх", - додала Аріна.

Також Венера допускає виникнення романтичних відносин на роботі з начальником, або ж несподівану зустріч з жінкою постарше.

У сімейних відносинах потрібно бути максимально обережними

Особливо, каже астролог, парам, де є невирішені проблеми.

"Сварки на рівному місці можуть призвести до непоправних наслідків, тому дуже важливо дотримуватися балансу у відносинах, не піддаватися впливу емоцій, "гасити" в собі агресію і бути терпимим до своєї другої половинки", - попередила експерт.

Якщо вам буде важко впоратися з почуттями, візьміть на "озброєння" холодність і замкнутість, адже такий формат відносин дозволить уникнути непотрібних зараз емоцій.

Наостанок астролог додала, що високим є потенціал для використання свого службового становища з метою схиляння до любовного зв'язку свого підлеглого. А ось чи потрібно це - вирішувати вже вам. Але наслідки подібних дій можуть бути непередбачуваними.