RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Астролог назвала знаки Зодіаку, яким до кінця березня загрожує крах кохання і стосунків

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 попереджає деякі знаки Зодіаку про небезпеку втратити коханих людей через сварки і непорозуміння. Кому до кінця першого місяця весни не пощастить у коханні - читайте в нашому матеріалі.

Своїм прогнозом з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

Телець

В особистих стосунках можуть бути небезпеки, тому не будьте егоїстичні, проводьте якомога більше часу з коханою людиною. Основа міцних стосунків - чесність і довіра, але все можуть зруйнувати провокації. Існує ймовірність таємних зв'язків і заборонених любовних відносин, але наважуючись на обман, будьте готові, що він розкриється і призведе до нерадісних наслідків.

Лев

У березні у Левів можуть бути конфлікти або розриви відносин з партнерами по шлюбу аж до розлучення, тому слід стримати свій запал. Можуть бути зради з боку партнера. Або ви самі можете піддатися пристрасті і зрадити коханій людині і через це втратити її.

Водолій

У березні Водолії погоняться за задоволеннями і розвагами, але будьте акуратні і не забувайте про близьких. Слід приділити увагу своїм домочадцям і коханим, так як можуть бути проблеми з вихованням, розлад у стосунках, проблеми в навчанні і розчарування в коханні.

Раніше український таролог також розповіла, кому із знаків Зодіаку пощастить на цьому тижні, а кого чекають невдачі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України гороскоп
Читайте також
Ці знаки Зодіаку спіймають удачу за хвіст до кінця березня: шукайте себе в списку!
Період буде насиченим та прекрасним: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 15 по 21 березня
Прогноз погоди