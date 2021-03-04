ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Астролог назвала знаки Зодіаку, які зустрінуть другу половинку вже в березні

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 05:30
Астролог назвала знаки Зодіаку, які зустрінуть другу половинку вже в березні Гороскоп на березень 2021 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 від відомого українського астролога розповість про знаки Зодіаку, яким початок весни принесе багато романтики, еротичних задоволень і можливу зустріч з другою половинкою.

Прогнозом на березень 2021 поділилася з нами український астролог Аріна Артуровна.

Діва

Дів у березні захоплять шалені почуття і емоції, можливо, ви навіть зустрінете своє кохання або партнера по життю. Бізнес-партнерства також будуть складатися вдало, основа яких буде складатися на довірі і натхненні ідеєю.

Початок весни - сприятливий час для реклами, юридичних справ, укладення договорів, ведення переговорів, політичної та громадської діяльності, а також для оголошення заручин і для будь-яких культурних заходів.

Терези

У Терезів у березні можуть зав'язатися романтичні зв'язки з колегами по роботі. Крім того в робочому середовищі може налагодитися клімат, зав'язатися дружні стосунки. Також будуть можливості змінити умови праці на більш вигідні та комфортні.

Представникам знака Зодіаку варто зайнятися своїм здоров'ям, відновити емоційний і фізичний стан. Якщо мають бути будь-які хірургічні втручання, то вони пройдуть дуже успішно.

Скорпіон

У березні Скорпіонів чекають захоплюючі поїздки, відвідування виставок і презентацій, навчання, участь у семінарах і конференціях, цікава захоплююча інформація, приємні зустрічі та знайомства, які можуть перерости в любовні.

Особисте життя буде пов'язане з квартирними питаннями. Тут можна досить успішно вирішити питання з проживанням, швидко поліпшити умови, переїхати до свого партнера. Березень стане для вас часом романтики, теплих відносин з домашніми, захоплень і любовних пригод.

Раніше астролог також назвала знаки Зодіаку, яких у березні 2021 чекають грандіозні зміни.

Крім того Аріна Артуровна розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку в березні в коханні, фінансах, кар'єрі і здоров'ї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні скасовують переведення годинників. Причина може здивувати
В Україні скасовують переведення годинників. Причина може здивувати