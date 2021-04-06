Астролог назвала головних невдах серед знаків Зодіаку, яких чекають негаразди у квітні

Гороскоп на квітень 2021 підкаже, які знаки Зодіаку чекають негаразди, неприємності і проблеми в різних життєвих сферах. Кому найбільше не пощастить цієї весни - читайте в нашому матеріалі.

Діва

У квітні Діви можуть випробувати якесь напруження, доведеться щось долати і за щось боротися. Ви можете бути втягнуті у фінансові проблеми, як свої, так і чужі. З бездумним ризиком і азартом Дівам варто почекати, оскільки можуть бути матеріальні втрати внаслідок швидких і небезпечних дій. У квітні слід особливо уважно поставитися до свого здоров'я та здоров'я дітей, так як можуть бути хвороби і травми через ризикові види спорту, змагання, спортивні ігри.

Козеріг

У квітні у Козерога можуть виникнути труднощі в колективі, напружена атмосфера. У керівників може відбутися конфлікт з підлеглими через їх безвідповідальність або низький професійний рівень. Астролог радить проявити максимум концентрації і гнучкості, щоб уникнути конфліктів. У найманих працівників можуть виникнути проблеми з керівництвом і бажання звільнитися. Щоб цього уникнути, проявіть більше енергії і ентузіазму в роботі, і це добре, оскільки вам належить безліч справ. Що стосується здоров'я, то можуть про себе нагадати хронічні хвороби.

Риби

Астролог вважає, що можливі несприятливі зміни в справах і зриви планів, тому непогано мати запасний варіант. Можуть бути несподівані витрати і фінансові втрати, особливо стосуються сфери друзів, політики, громадської діяльності, онлайн-проектів, IT, спонсорства та заступництва впливових людей. Також імовірні погіршення умов роботи, і вам доведеться пристосовуватися і терпляче чекати, коли ситуація стане більш сприятливою. Можливо, вас відправлять у відпустку або працювати на дому.