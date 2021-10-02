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Цим знакам Зодіаку найбільше пощастить з грошима в жовтні 2021: знайдіть себе в списку!

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Субота 02 жовтня 2021 05:30
Цим знакам Зодіаку найбільше пощастить з грошима в жовтні 2021: знайдіть себе в списку! Гороскоп на жовтень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким більше всіх пощастить в цьому місяці з фінансами.

Прогнозом на жовтень з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Телець

Фінансові можливості у Тельців в жовтні значно покращаться. Вам буде доручено новий комерційний стартап, який в недалекому майбутньому помітно підвищить ваш загальний добробут. Тільки якщо ви не будете лінуватися і чекати, що все саме звалитися вам на голову.

Близнюки

Жовтень для Близнюків - як місяць-гойдалки. В першу декаду слід чекати успішної реалізації себе у фінансовому плані, в сфері розвитку бізнесу, а також ефективні оборудки з нерухомістю.

Лев

У жовтні 2021 ви зможете повною мірою реалізувати свої давні фінансові плани. Особливий успіх - на боці бізнесменів, сфера дії яких комерційний напрямок. Прийшов час показати свої бізнес-таланти партнерам по роботі і головному босові. Саме цей період дає хороший потенціал для максимального зростання кар'єри і розвитку особистості в майбутньому.

Раніше астролог поділилася гороскопом для всіх знаків Зодіаку на жовтень 2021.

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