Архангела Гавриїла 26 липня: що строго заборонено, важливі прикмети і іменинники

26 липня 2021 року в православній церкві відзначається Собор Архангела Гавриїла. Сьогодні заборонено важко працювати, а прикмети розкажуть про прийдешні зміни в погоді. У народі свято називають по-різному: День Гаврили літнього, Гаврилів день, Гаврило і так далі.

Що можна і не можна робити на свято, важливі прикмети, традиції і заборони 26 липня, у кого в цей день іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.

Відзначимо, що свято відзначається двічі на рік - 26 липня і відразу після Благовіщення - 8 квітня. Цей день присвячений одному з семи головних ангелів, який приніс Діві Марії звістку про швидке народження сина.

Важливі традиції свята

Вважалося, що з цього дня Святий Гавриїл ступає на хлібне поле, тому воно стає золотим.

У цей день віддавали данину врожаю. Перший сніп в полі повинна була жати найстарша жінка в сім'ї. Його прикрашали стрічками і ставили в червоний кут під ікони. Люди вірили, що цей оберіг має потужну енергетику і здатний зцілювати.

Що строго заборонено робити в цей день

Важко працювати, в народі вірили, що вас може убити блискавка. Така ж доля чекає тих, хто вирішив поз'ясовувати відносини, затіяти сварку або бійку на свято.

Одягатися у все темне - це до невдач у справах.

Суперечити старшим, навіть якщо вони сильно неправі - краще утримайтеся і погодьтеся.

Відмовляти в гостинності добрим людям і приймати у себе недоброзичливців.

Ходити в лазню - можуть початися проблеми з грошима.

Прикмети на Архангела Гавриїла

Хмари в небі стають темними - слід чекати поганої погоди, а темні хмари посвітліли - до ясної і хорошої.

Посушлива погода означає, що такою ж буде і осінь.

Злива означає, що зима настане рано і буде холодною.

Якщо тричі спіткнувся об поріг, виходячи з дому, більше житло залишати не варто - це до неприємностей.

Змітати крихти зі столу - погана прикмета. Це може накликати фінансові труднощі.

Сни в цю ніч не слід інтерпретувати, так як вони нічого не значать.

День ангела (іменини) 26 липня святкують:

Гавриїл, Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан, Сара.