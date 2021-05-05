Антициклон принесе в Україну тепло до +21: синоптики порадували прогнозом

Погода в Україні в середу, 5 травня, буде тепла і переважно без опадів, а синоптична ситуація в країні визначатиметься впливом антициклону Труді (TRUDI).
Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.
Зазначається, що практично всю територію України "накриє" поле високого атмосферного тиску.
Так, дощова погода очікується тільки в Закарпатській області (втім, опади будуть незначними).
На всій іншій частині країни переважатиме суха тепла погода.
Метеокарта погоди в Україні 5 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)
Очікується досить спокійний вітер, сила його складе від 5 до 10 метрів на секунду, напрямок: західний, південно-західний.
Температура повітря 5 травня в темний час доби прогнозується близько +1... +6 градусів, у більшості областей, крім крайнього Півдня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4 градусів.
У денний час стовпчики термометрів покажуть близько +16... +21 градус.
Карта погоди в Україні 5 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)
Раніше ми писали про те, що народний синоптик шокував прогнозом на травень і запевнив, що температура "дуже здивує".
Нагадаємо також, що згідно з прогнозом синоптиків, найближчими днями в Україну прийдуть грози з дощами.