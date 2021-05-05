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Антициклон принесе в Україну тепло до +21: синоптики порадували прогнозом

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в середу, 5 травня, буде тепла і переважно без опадів, а синоптична ситуація в країні визначатиметься впливом антициклону Труді (TRUDI).

Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Зазначається, що практично всю територію України "накриє" поле високого атмосферного тиску.

Так, дощова погода очікується тільки в Закарпатській області (втім, опади будуть незначними).

На всій іншій частині країни переважатиме суха тепла погода.

Метеокарта погоди в Україні 5 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Очікується досить спокійний вітер, сила його складе від 5 до 10 метрів на секунду, напрямок: західний, південно-західний.

Температура повітря 5 травня в темний час доби прогнозується близько +1... +6 градусів, у більшості областей, крім крайнього Півдня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4 градусів.

У денний час стовпчики термометрів покажуть близько +16... +21 градус.

Карта погоди в Україні 5 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Раніше ми писали про те, що народний синоптик шокував прогнозом на травень і запевнив, що температура "дуже здивує".

Нагадаємо також, що згідно з прогнозом синоптиків, найближчими днями в Україну прийдуть грози з дощами.

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Новини України Гідрометцентр