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Народний синоптик шокував прогнозом на травень: температура дуже здивує

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 08:56
Народний синоптик шокував прогнозом на травень: температура дуже здивує Погода в травні дуже здивує українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні в травні після заморозків зміниться сильною спекою. Температура сягатиме + 30 градусів.

Про це виданню "Сьогодні" повідомив народний синоптик Леонід Горбань.

Синоптик повідомив, що нашу стану після 6 травня чекає різке зниження температури. Також очікуються сильні зливи. Вдень буде досить прохолодно, до +10 +12 градусів вдень.

Заморозки очікуються в північних і східних регіонах, температура там опуститься до 0 градусів.

Горбань повідомив, що приблизно до 10 травня в країні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, тобто почнеться справжнє літо, а в 20-х числах травня спека буде зашкалювати вище 30 градусів.

У середині травня в Україну прийдуть грозові дощі, в третій декаді встановиться комфортна погода - вдень +25+27 градусів тепла. До кінця місяця трохи похолодає, вдень до +20 +22 градусів.,

А ось синоптики Укргідрометцентру вважають що нинішній травень буде набагато прохолодніше, ніж у 2020 році.

До слова, температура в Києві 1 квітня піднялася до рекордних показників. Середньодобова температура повітря в Києві 1 квітня склала 14,1 градусів тепла. Це на 1,1 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року.

Як ми писали раніше, синоптики розповіли, де пройдуть дощі з грозами.

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