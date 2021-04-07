В Україну увірветься потепління понад +20 градусів: дата різкої зміни погоди

Погода в Україні скоро різко зміниться у бік довгоочікуваного весняного потепління. Синоптики прогнозують, що тепло і сухо буде вже на найближчих вихідних, а наступний тиждень і зовсім розпочнеться з 20-тиградусних значень.

Таким прогнозом з нами поділилися синоптики Українського гідрометцентру , показавши свіжі карти погоди на найближчі п'ять днів.

Так, згідно з прогнозом, 8 квітня - самий холодний і мокрий день в найближчій перспективі. Температура вдень +6+9 градусів, в Одеській області - до +11 тепла. Невеликий дощ завтра на Заході і Півночі. Вітер сильний, часом поривчастий. Вночі заморозки - від -2 до +2 градусів, тепліше в нічний час на Сході і Півдні - від +3 до +8.

У Києві завтра опади малоймовірні, вдень +6+8 тепла, вночі -1... +1 градусів, сильний поривчастий вітер.

Скрін: Погода в Україні 8 квітня (meteo.gov.ua)

9 квітня у столиці встановиться антициклонічна погода. Буде багато сонця, опади повністю відступлять, як і сильний вітер. При цьому вночі заморозки стануть сильніші - від 0 до -4 морозу, а вдень по країні +6+11 градусів.

В Києві сонячно, без опадів, вдень +8+10 морозу, вночі 0... -2 градуси.

Скрін: Погода в Україні 9 квітня (meteo.gov.ua)

У суботу, 10 квітня, нас чекає сонячний день з підвищенням температури до +8+15 вдень, вночі - все ще заморозки - від 0 до -3 морозу.

У Києві субота буде із сонцем, +11+13 вдень, вночі - від 0 до -2 морозу.

Скрін: Погода в Україні 10 квітня (meteo.gov.ua)

Неділя 11 квітня, принесе ще більше тепло, але при цьому невелику хмарність, а на Півдні можливі незначні опади, в Криму - дощ сильніше і прохолодно - +7+9. На інших територіях вдень +10+17 градусів, вночі теж стане тепліше - від +2 до +9.

У Києві вдень +14+16, вночі +2+4, опади малоймовірні.

Скрін: Погода в Україні 11 квітня (meteo.gov.ua)

У понеділок, 12 квітня, нас чекає справжня спека. Синоптики обіцяють +15+19, а на Сході від +19 до +22 градусів. Виняток - Крим з +11+13 градусів. Вночі +4 до +10, на Сході +10+12. Опади не передбачаються.

У Києві у цей день +16+18 градусів, вночі +5+7 тепла, без опадів.

Скрін: Погода в Україні 12 квітня (meteo.gov.ua)