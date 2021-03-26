Антициклон Маргарет несе в Україну приємну погоду, проте опади ще затримаються: де саме
Погода в Україні у п'ятницю, 26 березня, очікується досить тепла, а синоптична ситуація буде обумовлена впливом антициклону Margarethe, який витіснить вологі атмосферні фронти. Проте в деяких регіонах все ж буде дощ із мокрим снігом.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Meteoprog.
Погода в центральних регіонах 26 березня
У Вінницькій та Дніпропетровській областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі близько -1... +2 градусів, вдень буде близько +8... +11 градусів.
У Кіровоградській та Полтавській областях мінлива хмарність, опадів не буде. Стовпчики термометрів у нічний час коливатимуться між 2 і +1 градусів, вдень прогнозується від +7 до +10 градусів.
У Черкаській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від -3 градусів до нуля, вдень від +6 до +9 градусів.
Погода на Заході України 26 березня
У Львівській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від -3 градусів до нуля, вдень від +7 до +10 градусів.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях також без опадів, очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі від -4 до -1 градуса, вдень від +8 до +11 градусів.
У Рівненській і Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі термометри покажуть 0... +3 градусів, вдень очікується від +6 до +9 градусів.
У Хмельницькій області аналогічно - мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від -3 градусів до нуля, вдень від +6 до +9 градусів.
У Закарпатській області опадів не буде, прогнозується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько -2... +1 градус, вдень від +9 до +12 градусів.
Погода в північних регіонах 26 березня
У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, вдень очікується від +7 до +10 градусів.
У Сумській та Чернігівській областях області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься між -3 градусами та нулем, вдень від +6 до +9 градусів.
Погода на Сході України 26 березня
В Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть -1... +2 градусів, вдень від +7 до +10 градусів.
В Донецькій і Луганській областях хмарно, тут прогнозується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, вдень від +5 до +8 градусів.
Погода в південних регіонах 26 березня
У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі близько 0... +3 градусів, вдень від +7 до +10 градусів.
У Запорізькій і Херсонській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі коливатиметься в межах -1... +2 градусів, вдень очікується від +5 до +8 градусів.
В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі від +2 до +5 градусів, вдень від +8 до +11 градусів.
У Криму буде хмарно, прогнозується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі від нуля до +3 градусів, вдень від +5 до +8 градусів.
Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз погоди до кінця березня і попередили, що потепління буде зі снігом та дощами.
Також ми писали про те, що народний синоптик ошелешив прогнозом на Великдень, і закликав готуватися до сюрпризу від погоди.