Антициклон Маргарет несе в Україну приємну погоду, проте опади ще затримаються: де саме

Погода в Україні у п'ятницю, 26 березня, очікується досить тепла, а синоптична ситуація буде обумовлена впливом антициклону Margarethe, який витіснить вологі атмосферні фронти. Проте в деяких регіонах все ж буде дощ із мокрим снігом.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Meteoprog .

Погода в центральних регіонах 26 березня

У Вінницькій та Дніпропетровській областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі близько -1... +2 градусів, вдень буде близько +8... +11 градусів.

У Кіровоградській та Полтавській областях мінлива хмарність, опадів не буде. Стовпчики термометрів у нічний час коливатимуться між 2 і +1 градусів, вдень прогнозується від +7 до +10 градусів.

У Черкаській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від -3 градусів до нуля, вдень від +6 до +9 градусів.

Погода на Заході України 26 березня

У Львівській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від -3 градусів до нуля, вдень від +7 до +10 градусів.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях також без опадів, очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі від -4 до -1 градуса, вдень від +8 до +11 градусів.

У Рівненській і Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі термометри покажуть 0... +3 градусів, вдень очікується від +6 до +9 градусів.

У Хмельницькій області аналогічно - мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від -3 градусів до нуля, вдень від +6 до +9 градусів.

У Закарпатській області опадів не буде, прогнозується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько -2... +1 градус, вдень від +9 до +12 градусів.

Погода в північних регіонах 26 березня

У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, вдень очікується від +7 до +10 градусів.

У Сумській та Чернігівській областях області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься між -3 градусами та нулем, вдень від +6 до +9 градусів.

Погода на Сході України 26 березня

В Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть -1... +2 градусів, вдень від +7 до +10 градусів.

В Донецькій і Луганській областях хмарно, тут прогнозується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, вдень від +5 до +8 градусів.

Погода в південних регіонах 26 березня

У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі близько 0... +3 градусів, вдень від +7 до +10 градусів.

У Запорізькій і Херсонській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі коливатиметься в межах -1... +2 градусів, вдень очікується від +5 до +8 градусів.

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі від +2 до +5 градусів, вдень від +8 до +11 градусів.

У Криму буде хмарно, прогнозується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі від нуля до +3 градусів, вдень від +5 до +8 градусів.