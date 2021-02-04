Алла Мазур і Наталія Мосейчук знялися у несподіваних образах: такими ви їх ще точно не бачили

Зіркові ведучі ТСН постали перед українцями в неймовірно чуттєвих образах в рамках фотокниги "Натхнення". І такими Аллу Мазур, Соломію Вітвіцьку, Лідію Таран, Наталію Мосейчук і Марічку Падалко ще точно бачили.

Фотосесія зроблена у французькому стилі аркур (harcourt). Всього в ній взяло участь 37 найвідоміших українських жінок, що розповіли про надію, любов, ніжність, мрії та силу не здаватися.

Колекційний фотоальбом "Аркур. Натхнення" зіркового фотографа Ростислава Ріпки присвячений жіночій красі та задуманий до 15-річчя творчої діяльності автора.

Лідія Таран

Фотостиль Аркур народився у Парижі у 1934 році. Видатні світові знаменитості - Марлен Дитріх, Катрін Деньов, Софі Марсо, Едіт Піаф, Моніка Белуччі - мають легендарні портрети у стилі Аркур. Це ніби стоп-кадри з кінофільмів, намальовані світлом, коли у фотографії можна побачити справжній живопис.

З Аллою була дуже хвилююча зйомка, адже саме в цей час у неї проходило лікування і тривав курс хіміотерапії. Та стилісти змогли знайти ті самі образи, які показали романтичність Алли.

Алла Мазур

"Наш фотограф Ростислав Ріпка вміє побачити ту чарівну леді, яка є в кожній із нас і про яку, можливо, не кожна його героїня здогадується. Я знаю, це його давнішня мрія, показати в мені, моїх колегах, не тільки ведучу новин", - розповіла Алла Мазур.

А от погляд, який проникає до глибини душі, подарувала для книги неймовірна Наталія Мосейчук!

"Наталія не ховалась за складними образами. Не змінювалася. Чорна сукня з відкритими плечима. Легка усмішка. Світло. І нічого більше. Наталія та її емоції". - розповіли автори фотосесії.

Наталія Мосейчук

Серед 37 героїнь фотоальбому фотохудожника також Неля Шовкопляс та Валентина Хамайко, акторки Ольга Сумська та Ксенія Мішина, прима балерина Катерина Кухар, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Надія Мейхер, хореограф Олена Шоптенко, танцівниця Юлія Сахневич та інші.

Соломія Вітвіцька

Марічка Падалко

Тираж 160-сторінкової книги обмежений. А частина примірників буде подарована університетам культури і школам фотографії.

Раніше ми писали, що Лідія Таран вразила прихильників ідеальним манікюром.