Лідія Таран вразила ідеальним манікюром: акуратно і дуже красиво

Українська телезірка Лідія Таран сходила в салон і зробила манікюр. Акуратними і доглянутими руками ведуча "1+1" похвалилася на фото перед підписниками.
У Instagram Stories вона опублікувала знімок, на якому демонструє французький манікюр.
"Що я вам скажу? Немає нічого тепліше, ніж французький манікюр в таку погоду", - підписала Лідія кадр.
Лідія Таран показала свій манікюр шанувальникам (instagram.com/lidiyatara)
Зазначимо, що френч на нігтях виглядає акуратно і красиво. Він ніколи не виходить з моди і йде майже всіх форм нігтів.
Але цим фото Лідія не обмежилася і опублікувала фото в теплій панамі на тлі будинку її матері за Києвом. На знімку ведуча зображена без макіяжу.
Лідія Таран без макіяжу (фото: instagram.com/lidiyatara)
Як ми раніше повідомляли, Лідія Таран не так давно повідомляла, що вона захворіла на коронавірус. Судячи з усього, телеведуча вже здорова.