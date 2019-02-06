7 життєвих драм Олексія Веренчика: від чого переживав і плакав вокаліст гурту DETACH

Музикант згадує про своє дитинство, шкільні роки і Х-Фактор

Популярная украинская рок-группа DETACH недавно выпустила яркий альбом с многообещающим названием "D.R.A.M.A." Мы попросили фронтмена группы Алексея Веренчика вспомнить семь самых ярких драм, которые случались с ним в его жизни.

Драма первая

В детстве меня не взяли в хор в музыкальной школе. Сказали, что я не умею петь, не смогу никогда, не стоит даже пытаться. Меня это здорово расстроило и отбило все желание. Но в одиннадцатом классе я запел вопреки всему. И до сих пор не останавливаюсь.

Алексей Веренчик в школе (фото из личного архива музыканта / РБК-Украина)

Драма вторая

В школьные годы я не особо умел вести себя с барышнями. Смущался, стеснялся, боялся и нервничал. В восьмом классе начал встречаться с девушкой, но она меня бросила. Я был в дикой депрессии. Даже плакал. Потом заметил, что нравлюсь женщинам и расстраиваться перестал.

Алексей Веренчик в юности (фото из личного архива музыканта / РБК-Украина)

Драма третья

У нас в садике была одна жесткая воспитательница. Когда-то она меня схватила за ухо и начала тягать за то, что я просто игрался машинками на подоконнике. Я без шуток несколько лет думал — что же я такого тогда сделал?

Маленький Алексей Веренчик (фото из личного архива музыканта / РБК-Украина)

Драма четвертая

Один мой знакомый утонул. Не близкий друг, просто знакомый. Но почему-то он начал мне постоянно сниться, звать меня к себе. Я отправил ему sms на его номер. Настоящее sms. Сам не особо понимая, зачем я это делаю. А он во сне моего друга ему ответил на ту мою sms. Очень мистическая и пугающая история там была.

Драма пятая

В десятом классе я влюбился. Мы с ней часами разговаривали по телефону и я думал: это уж точно навсегда. А девушка потом ушла к однокласснику. Я как зомби — не мог ни есть ни пить. Очень долго приходил в себя.

Алексей Веренчик (фото из личного архива музыканта / РБК-Украина)

Драма шестая

Из-за барышни потерял друга. До сих пор жалею — отличный парень. Зато это был опыт. Сейчас бы не допустил такой развязки ситуации ни при каких раскладах.

Алексей Веренчик с семьей (фото из личного архива музыканта / РБК-Украина)

Драма седьмая

Когда закончился Х-Фактор, я очень долго приходил в себя. Такая ирония судьбы — сначала не особо хотел идти на этот проект, а потом — невыносимо по нему тосковал. Спасали разве что социальные сети, которые просто трещали от сообщений поклонников и поклонниц. Пришел в себя только, когда начались активные концерты. Но, честно говоря, до сих пор нередко накрывает ностальгия по тем временам! Было очень душевно. Эту атмфосферу словами не описать!

DETACH (фото: пресс-служба группы)