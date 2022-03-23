23 березня: чим цей день особливий, що не можна робити і у кого день ангела
23 березня 2022 року відзначається Всесвітній Метеорологічний день. Православна церква вшановує пам'ять мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторіна та інших святих, а також шанується свята Василина. У народі цей день називали Василини, і він має свої особливі традиції.
Що можна і не можна робити, чим цей день запам'ятався в історії, прикмети, і у кого іменини - читайте нижче в матеріалі Lite.
Традиції на Василини
В народі вірили, що Василина має таємне знання, яке допомагає уникнути паводків. Саме тому до святої зверталися з молитвами про допомогу.
А якщо тала вода все-таки підтопила будинок або льох, то говорили, що це за вчинені торік гріхи.
Вважалося, що з цього дня починаються березневі грози, а природа прокидається.
Прикмети 23 березня
- Холодний вітер дме, зима буде ще довгою.
- Сині хмари, що біжать по небу, віщують теплу і дощову погоду.
- Гроза в цей день - до врожайного року.
- Якщо повернулися з півдня журавлі, навесні тепло буде, а якщо ластівки прилетіли, то через два тижні почнеться розлив річок.
Також в народі вірили, що сон з 22 на 23 березня не виповниться. Хороші сновидіння, побачені вдень 23 березня, можуть збутися через два тижні, погані - через рік.
Чого не можна робити на Василини
- Сваритися, лаятися, кричати, конфліктувати.
- Позичати що завгодно.
- Братися за важку роботу у цей день.
- Робити нетермінові операції та інші хірургічні втручання, ходити до стоматолога.
Іменини в цей день відзначають люди, яких звуть: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Федір.
Що важливого трапилося 23 березня
1857 - Елайша Грейвз Отіс провів публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту в п'ятиповерховому універмазі Едера Гоґвуда на Бродвеї у Нью-Йорку.
1869 - вчена рада Лейпцигського університету надала Фрідріху Ніцше докторську степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей.
1876 - електротехнік і винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку.
1891 - у Великій Британії вперше використана сітка для футбольних воріт.
1903 - брати Райт подали патентну заявку на "літальну машину", що була задоволена 22 травня 1906.
1918 - Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.
1928 - Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником.
1939 - Угорщина напала на Словаччину, що мало вплив на кордони сучасної України.
1944 - засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР.
1950 - засновано Всесвітню метеорологічну організацію. Цю дату відзначають як Всесвітній метеорологічний день.
1983 - президент США Рональд Рейган проголосив "Стратегічну оборонну ініціативу" у холодній війні з СРСР.
1990 - у відповідь на рішення про вихід Литовської РСР з СРСР до Вільнюса були введені радянські танки.
1994 - у Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом.
1998 - фільм "Титанік" отримав 11 Оскарів.
2005 - російський десантний корабель "Ніколай Фільченков" перетнув державний кордон України в районі міста Феодосія й без дозволу Києва почав висадку на полігон біля гори Опук десанту морської піхоти Чорноморського флоту.
2013 - внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Випало понад 50 см снігу. В місті оголошений надзвичайний стан.
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