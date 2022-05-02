18-річна дочка дочка Меладзе виїхала з України і розповіла про подальші плани

Дочка Костянтина Меладзе, 18-річна Лія, яка встигла засвітитися на Голосі країни-12, розповіла, де вона зараз і чим займається.
Про це вона повідала у своєму Instagram.
Лія каже, що зараз знаходиться в Італії. З України вона виїхала ще на початку березня, але дуже хоче повернутися додому.
Співачка каже, що повернеться до Києва, як тільки їй дозволять батьки, в той же момент.
"Ми всі хочемо бути разом якомога раніше. Я рвалася до Києва одна з перших, але зрозуміла, що занадто рано", - написала Лія.
Лія каже, що зараз почала вивчати різні мови, займається спортом, подорожує до друзів з інших країн, знайомиться з людьми зі свого містечка.
Фото: Лія Меладзе (instagram.com/meladzeliya)
"Здається, що я тільки зараз починаю жити. Я 2 місяці не дозволяла собі тут облаштуватися і адаптуватися. Я вважала, що коли я це зроблю, це буде означати, що я тут надовго і я це приймаю", - написала дівчина.
Дівчина каже, що у вересні їде вчитися в Америку, але дуже хоче жити в Україні.
"Після того я б найбільше хотіла повернутися і ділитися своїми знаннями в рідній країні, в рідному місті", - додала вона.
А ще дівчина заявила, що вирішила перейти на українську мову. Хоча вчила українську тільки до четвертого класу школи.
Фото: Лія Меладзе (instagram.com/meladzeliya)
Відзначимо, що Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, покинула Росію і останнім часом перебуває в Італії, де в пункті гуманітарної допомоги разом з волонтерами допомагає українським біженцям.
Раніше ми писали, хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять.
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