18-річна дочка дочка Меладзе виїхала з України і розповіла про подальші плани

Де зараз Лія

Лія каже, що зараз знаходиться в Італії. З України вона виїхала ще на початку березня, але дуже хоче повернутися додому.

Співачка каже, що повернеться до Києва, як тільки їй дозволять батьки, в той же момент.

"Ми всі хочемо бути разом якомога раніше. Я рвалася до Києва одна з перших, але зрозуміла, що занадто рано", - написала Лія.

Чим займається дочка Меладзе

Лія каже, що зараз почала вивчати різні мови, займається спортом, подорожує до друзів з інших країн, знайомиться з людьми зі свого містечка.

Фото: Лія Меладзе (instagram.com/meladzeliya)

"Здається, що я тільки зараз починаю жити. Я 2 місяці не дозволяла собі тут облаштуватися і адаптуватися. Я вважала, що коли я це зроблю, це буде означати, що я тут надовго і я це приймаю", - написала дівчина.

Лія хоче жити в Україні

Дівчина каже, що у вересні їде вчитися в Америку, але дуже хоче жити в Україні.

"Після того я б найбільше хотіла повернутися і ділитися своїми знаннями в рідній країні, в рідному місті", - додала вона.

А ще дівчина заявила, що вирішила перейти на українську мову. Хоча вчила українську тільки до четвертого класу школи.

Фото: Лія Меладзе (instagram.com/meladzeliya)