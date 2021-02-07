160 квадратних метрів: Тарабарова вперше показала свій новий особняк

В заміський будинок площею 160 квадратних метрів пара переїхала нещодавно. Після того як вони дізналися, що Світлана вагітна другою дитиною, то вирішили, що пора переїжджати в заміський будинок.

Їм довелося взяти кілька кредитів, але щасливі батьки сподіваються, що скоро відновляться концерти, і вони зможуть швидко повернути гроші.

Світлана Тарабарова вперше показала свій особняк (фото: instagram.com/tarabarova)

Світлана і Олексій зізналися, що будинок знаходиться на землі 7 соток, але їм цього цілком вистачає, оскільки вони город тримати не планують.

Тарабарова також запросила телеведучу всередину будинку, де показала інтер'єр, який виконаний у світлих тонах.

Світлана Тарабарова вперше показала свій особняк (фото: instagram.com/tarabarova)

Артистка зізналася, що з дітьми їй допомагає няня, а також є прибиральниця, яка приходить раз в тиждень. Вона також підкреслила, що з чоловіком мріяла про одноповерховий будинок.

До цього вони з чоловіком знімали двоповерховий будинок, і коли Іван почав ходити, то вилазив на сходи, що ведуть на другий поверх. У ці моменти співачка сильно переживала, щоб він не впав і не поранився.

Світлана Тарабарова вперше показала свій особняк (відео: YouTube)