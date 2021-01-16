16 січня - Гордєєв день: що категорично не можна робити в цю дату, прикмети

Гордєєв день має ряд заборон і табу (колаж РБК-Україна)

16 січня християни вшановують пам'ять старозавітного пророка Малахії, який близько 400 року до н. е. пророкував про Хрестителя і Предтечі Івана. Крім того, в цей день віруючі вшановують мученика Гордія Каппадокійського, який жив наприкінці III - початку IV століть і постраждав під час правління Лікінія.

В народі свято отримало назву Гордєєв день, Гордій або Малахій, і мав ряд суворих заборон. Також вважалося, що в цю дату на худобу могла напасти і вбити нечиста сила, тому селяни проводили особливі обряди для захисту від демонів і відьом, які могли через тварин сильно нашкодити і людям.

Як свідчать церковні легенди, малий біблійний пророк Малахія був взірцем чистоти життя, душевної доброти і був ревним поборником віри. За це єврейський народ дав йому ім'я Малахія - Ангел Господній, вісник Божий. Пророк викривав людей за відсутність старанності жертв, а священиків - за ухилення від віри і різні пороки.

У християнській Біблії Книга пророка Малахії є останньою в Старому Завіті.

Мученик Гордій жив на території сучасної Туреччини. Він народився у християнській родині в місті Кесарія Каппадокійська. Юнак обрав кар'єру військового і завдяки хоробрості і відваги незабаром став центуріоном в римській армії. Коли почалися гоніння на християн, Гордій залишив службу, відмовився від багатства і пішов у пустелю, присвятивши себе Богові. Близько 320 року він відкрито виступив перед префектом міста на захист християн, за що був схоплений і після страшних тортур страчено - мученику в цирку відтяли голову.

За старовинними народними повір'ями, в Гордєєв день 16 січня голодні відьми і нечисть, які блукають по світу, могли напасти в селах на корів і задоїти їх до смерті. Щоб захистити хліва від зла, люди годували худобу особливої вівсяною кашею на молоці, а над воротами прив'язували сальну свічку - оберіг. Деякі навіть зверталися до інших представників потойбічної сили - до домовика - за допомогою, також залишали їм шматок пирога з молоком і просили доглянути за худобою.

Важливим забороною на Гордія було хвастощі. Ні жінкам, ні чоловікам не можна було вихваляти своїх дітей, здоров'я, досягнення, достаток - говорили, що за таке "хвастощі" Господь міг забрати предмет гордості.

Вважалося, що в цей день можна вилікуватися від різних хвороб і відвести пристріт, для цього потрібно молитися пророка Малахії, якого вважали надійним захисником від нечистої сили і здатного виганяти з людей бісів.

Господині 16 січня готували страви з сиру - вірили, що такі страви-обереги зміцнювали здоров'я взимку і залучали в дім удачу.

Головні прикмети 16 січня

Якщо цим вранці рано світає, то незабаром почнеться снігопад;

Якщо в небі місяць дуже яскрава, то чекай похолодання;

Яка погода на Малахія, така і що в березні буде;

Якщо сьогодні хмарно - готуйтеся до хуртовини та хуртовини;

Якщо з лісу чути тріск дерев, то незабаром вдарять морози з хуртовинами;

Якщо дерева покрив пухнастий іній - чекай ясну погоду в найближчі кілька днів

Як ми раніше писали, синоптики дали прогноз погоди на Хрещення.