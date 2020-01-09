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#Megxit: Меган Маркл і принц Гаррі "обросли" смішними мемами з приводу відходу з королівської сім'ї

Новини » Стиль життя   

У мережі створили десятки забавних мемів

Меган Маркл і принц Гаррі безапеляційно стали ключовими ньюсмейкерами цього місяця. Навіть більше - якщо не всього року. Новина про рішення герцогів Сассекських відлучитися і зняти з себе повноваження високопоставленої королівської сім'ї викликало чималий резонанс у британському суспільстві. Кардинальний крок Меган і Гаррі здивував не тільки шанувальників монаршого двору, але також став повною несподіванкою для інших членів королівської сім'ї і безпосередньо для Єлизавети II. Наголошується, що Її Величність була не в курсі рішення свого онука і його дружини. Більш того, Єлизавета II вкрай розчарована планами молодшого онука на повністю самостійне життя.

Безумовно, така новина не могла пройти непоміченою в соцмережі. Користувачі Твіттера поспішають жартувати на цю тему створюючи десятки забавних мемів в годину. Крім того, в мережі twitter вже "гуляють" хештеги #Sussexit і #Megxit - так користувачі мережі обіграли іншу резонансну тему для Британії - Brexit. Нагадаємо, що Brexit (Брексит) вихід Великобританії з Європейського Союзу і пов'язаний з ним політичний процес. Очікується, що Великобританія покине Європейський союз 31 січня 2020 року. Але, схоже, "вихід" Меган Маркл і принца Гаррі з королівської родини стане найбільш обговорюваною новиною в Британії на найближчий час.

Користувачам знадобилося менше доби, щоб заповнити смішними мемами соцмережі. Багато жартують, мовляв нарешті Меган Маркл дістанеться роль у популярному серіалі "Корона" І Меган зіграє в ньому саму себе... Редакція LITE пропонуємо розглянути самі смішні і забавні меми "від Меган і Гаррі".

  • Ось так Меган і Гаррі "будуть виглядати" в ролі середньостатистичної сім'ї:

  • Як же без жарту про те, що "35-річний хлопчик" нарешті переїхав від батьків?!

  • А ось так Меган і Гаррі повинні покинути палац:

Варіант №1

Варіант №2

  • "Вона змогла"

  • І для королеви це був шок

"Бум"

  • Але тепер питання - як принц Гаррі планує влаштуватися на роботу без прізвища?
  • Ось такими бачать Меган Маркл і принц Гаррі, коли вони переїдуть жити в Канаду

  • З королівської сім'ї просочилися кадри з Меган Маркл"))
  • До речі, а тепер Меган і Гаррі зможуть викладати що-небудь в Instagram, нікого не попереджаючи про це.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Кейт Міддлтон відзначає день народження. Герцогині Кембриджській виповнилось 38 років.

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