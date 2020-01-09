Megxit: Меган Маркл і принц Гаррі "обросли" смішними мемами з приводу відходу з королівської сім'ї

У мережі створили десятки забавних мемів
Меган Маркл і принц Гаррі безапеляційно стали ключовими ньюсмейкерами цього місяця. Навіть більше - якщо не всього року. Новина про рішення герцогів Сассекських відлучитися і зняти з себе повноваження високопоставленої королівської сім'ї викликало чималий резонанс у британському суспільстві. Кардинальний крок Меган і Гаррі здивував не тільки шанувальників монаршого двору, але також став повною несподіванкою для інших членів королівської сім'ї і безпосередньо для Єлизавети II. Наголошується, що Її Величність була не в курсі рішення свого онука і його дружини. Більш того, Єлизавета II вкрай розчарована планами молодшого онука на повністю самостійне життя.
Безумовно, така новина не могла пройти непоміченою в соцмережі. Користувачі Твіттера поспішають жартувати на цю тему створюючи десятки забавних мемів в годину. Крім того, в мережі twitter вже "гуляють" хештеги #Sussexit і #Megxit - так користувачі мережі обіграли іншу резонансну тему для Британії - Brexit. Нагадаємо, що Brexit (Брексит) вихід Великобританії з Європейського Союзу і пов'язаний з ним політичний процес. Очікується, що Великобританія покине Європейський союз 31 січня 2020 року. Але, схоже, "вихід" Меган Маркл і принца Гаррі з королівської родини стане найбільш обговорюваною новиною в Британії на найближчий час.
Користувачам знадобилося менше доби, щоб заповнити смішними мемами соцмережі. Багато жартують, мовляв нарешті Меган Маркл дістанеться роль у популярному серіалі "Корона" І Меган зіграє в ньому саму себе... Редакція LITE пропонуємо розглянути самі смішні і забавні меми "від Меган і Гаррі".
Meghan and Prince Harry walking out the palace like... pic.twitter.com/eG570Unr3c— Global Grind (@GlobalGrind) January 8, 2020
Варіант №1
Meghan Markle and Prince Harry leaving the royal palace pic.twitter.com/QLcZrgfbco— c (@chuuzus) January 8, 2020
Варіант №2
So, just six months in, Boris Johnson has made the country SO toxic even members of the actual monarchy are leaving...— The Prole Star (@TheProleStar) January 9, 2020
Wish the rest of us could escape Tory Britain so easily.
Get #Megxit Done #HarryandMeghan pic.twitter.com/gKasAz80wj
"Бум"
How's Harry going to get a real job without a last name though? #Megxit pic.twitter.com/wx84j2xmxF— Jeremy Dickey (@JeremyDDickey) January 8, 2020
leaked footage of meghan markle @ the royal family right now #megxit pic.twitter.com/jyNWufcZ1P— seb (@sitheternaI) January 8, 2020
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Кейт Міддлтон відзначає день народження. Герцогині Кембриджській виповнилось 38 років.