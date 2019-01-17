Як вмістити все в ручну поклажу: корисні лайфхаки

Фото: (pixabay.com)

Квитки тільки з ручною поклажею часто набагато дешевші

Досвідчені мандрівники радять вирушати в дорогу тільки з ручною поклажею. Та й квитки, які включають тільки цей вид багажу, часто коштують набагато дешевше.

Але як вмістити все необхідне в один рюкзак? Корисний список та лайфхаки, які допоможуть вам справитися з цим завданням і відправитися подорожувати з мінімумом речей, були опубліковані у тревел Instagram-акаунті "Вітер дме".

Насправді для стильного вигляду на 7 днів вам вистачить:

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2 пар взуття (святкового та повсякденного);

1 джинсів;

1 шортів або спідниці

1 сукні стилю casual;

худі або трикотажного кардігана;

купальника або плавок;

4 комплекти нижньої білизни;

3 базові футболки (1 чорна, 1 біла, 1 з принтом);

3 пари шкарпеток

Фото: (unsplash.com)

Щоб все правильно упакувати, тримайте 5 працюючих лайфхаків:

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Формуйте гардероб для відпустки з базових речей. З білою футболкою і джинсами можна створити безліч стильних образів. Худі радимо замінити трикотажним кардіганом, жакетом в стилі кежуал з м'якої тканини, яка не жмакається. Фен краще не брати з собою. Зараз навіть в маленьких українських хостелах є дрібна побутова техніка. На всякий випадок покладіть пару резинок і шпильок, щоб створити стильну зачіску при будь-яких умовах. По приїзду поцікавтеся, чи має хостел пральну машину. Якщо ні, то знайдіть платну пральню. За кілька центів одяг знову стане чистим. Щоб помістилося більше речей, не складайте, а скатуйте їх щільними валиками. Вийде компактно і одяг не помнеться.

Фото: (pixabay.com)

Нагадаємо, були названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу.

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