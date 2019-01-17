Як вмістити все в ручну поклажу: корисні лайфхаки

Квитки тільки з ручною поклажею часто набагато дешевші
Досвідчені мандрівники радять вирушати в дорогу тільки з ручною поклажею. Та й квитки, які включають тільки цей вид багажу, часто коштують набагато дешевше.
Але як вмістити все необхідне в один рюкзак? Корисний список та лайфхаки, які допоможуть вам справитися з цим завданням і відправитися подорожувати з мінімумом речей, були опубліковані у тревел Instagram-акаунті "Вітер дме".
Насправді для стильного вигляду на 7 днів вам вистачить:
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Фото: (unsplash.com)
Щоб все правильно упакувати, тримайте 5 працюючих лайфхаків:
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Фото: (pixabay.com)
Нагадаємо, були названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу.
Ми також писали про те, що експерти популярної соціальної мережі Instagram визначили найщасливіше місце на планеті - ним став Діснейленд в столиці Японії Токіо. До речі, результат обчислювався, грунтуючись на кількості позитивних емодзі на фотографіях, зазначених користувачами на окремо взятій геолокації.
До речі, український ведучий вразив казковими фото з Африки.
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