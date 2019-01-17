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Як вмістити все в ручну поклажу: корисні лайфхаки

Lite » Подорожі 17.01.2019 - 07:13
Як вмістити все в ручну поклажу: корисні лайфхаки
Фото: (pixabay.com)

Квитки тільки з ручною поклажею часто набагато дешевші

Досвідчені мандрівники радять вирушати в дорогу тільки з ручною поклажею. Та й квитки, які включають тільки цей вид багажу, часто коштують набагато дешевше.

Але як вмістити все необхідне в один рюкзак? Корисний список та лайфхаки, які допоможуть вам справитися з цим завданням і відправитися подорожувати з мінімумом речей, були опубліковані у тревел Instagram-акаунті "Вітер дме".

Насправді для стильного вигляду на 7 днів вам вистачить:

  • 2 пар взуття (святкового та повсякденного);
  • 1 джинсів;
  • 1 шортів або спідниці
  • 1 сукні стилю casual;
  • худі або трикотажного кардігана;
  • купальника або плавок;
  • 4 комплекти нижньої білизни;
  • 3 базові футболки (1 чорна, 1 біла, 1 з принтом);
  • 3 пари шкарпеток

Як вмістити все в ручну поклажу: корисні лайфхаки

Фото: (unsplash.com)

Щоб все правильно упакувати, тримайте 5 працюючих лайфхаків:

  1. Формуйте гардероб для відпустки з базових речей. З білою футболкою і джинсами можна створити безліч стильних образів.
  2. Худі радимо замінити трикотажним кардіганом, жакетом в стилі кежуал з м'якої тканини, яка не жмакається.
  3. Фен краще не брати з собою. Зараз навіть в маленьких українських хостелах є дрібна побутова техніка. На всякий випадок покладіть пару резинок і шпильок, щоб створити стильну зачіску при будь-яких умовах.
  4. По приїзду поцікавтеся, чи має хостел пральну машину. Якщо ні, то знайдіть платну пральню. За кілька центів одяг знову стане чистим.
  5. Щоб помістилося більше речей, не складайте, а скатуйте їх щільними валиками. Вийде компактно і одяг не помнеться.

Як вмістити все в ручну поклажу: корисні лайфхаки

Фото: (pixabay.com)

Нагадаємо, були названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу.

Ми також писали про те, що експерти популярної соціальної мережі Instagram визначили найщасливіше місце на планеті - ним став Діснейленд в столиці Японії Токіо. До речі, результат обчислювався, грунтуючись на кількості позитивних емодзі на фотографіях, зазначених користувачами на окремо взятій геолокації.

До речі, український ведучий вразив казковими фото з Африки.

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