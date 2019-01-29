"Приборкувачка португальських тигрів": Вікторія з Неангелів показала сміливе фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Враженнями та емоціями Вікторія щедро поділилася з шанувальниками

Вікторія Смеюха співачка з дуету " Неангели" нещодавно на своїй сторінці в Instagram загадала загадку своїм підписникам, щоб ті вгадали, куди вона збирається поїхати на відпочинок, проте, ніхто з фоловерів не вгадав країну. І ось, таємниця розкрита, Віка відправилася на зимові канікули в Лісабон, Португалія.

Відео: (instagram.com/vikanablack)

Гуляючи по старому історичному районі Лісабона Алфама, співачка записала коротке відео, щоб поділитися своїми враженнями від міста. Під акомпанемент гітари вуличного музиканта, Вікторія кружляла в танці і розповідала, які емоції відчуває від міста.

"Хочеться танцювати, пурхати, як чайки, що летять високо в небі", - зізналася артистка.

Крім того, вона щедро поділилася з шанувальниками фото з краєвидами та пам'ятками Лісабона, і навіть зробила кілька пляжних фото, не дивлячись на досить прохолодну погоду.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

"У мене є чітка асоціація: якщо їдемо на океан треба купатися і загоряти! І ніякі погодні розбіжності не зможуть зазвичай мені перешкодити. Матуся, обіцяю тобі не купатися! Сьогодні... P. s. На фото - невідома світу приборкувачка португальських тигрів", - написала вона під фото.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Звичайно, фігури тигрів були з піску, виконані руками місцевих майстрів для залучення туристів.

"Як чудово пахне морем. Я люблю Лісабон!" - по-португальськи підписала Віка одну з серій фотографій в своєму профілі.

А ще вона згадала, що побувала в історичному місці для массонов.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

"Сьогодні я потрапила в массонское місце, де перетинаються історичні напрямки. Захоплення та й тільки!!!" - емоційно підписала знімки Віка.

Варто нагадати, що нещодавно Вікторія Смеюха вже прогулялася без макіяжу по одному з найбагатших міст, про це вона написала в соцмережах.

Ще одна співачка з дуету "Неангели" Слава Камінська нещодавно захопила мережу екстравагантним вбранням.

А також, Вікторія отримала масу неприємних коментарів, за неоднозначні фото з дельфінами. Захисники тварин засудили дії співачки.