Топ-5 теплих країн, куди поїхати на Новий рік

Фото: Новий рік на пляжі (pixabay.com)

Безвізові країни для пляжного відпочинку на Новий рік 2019

Для тих, хто втомився від холодів і хоче провести січневі вихідні в незвичайній обстановці, РБК-Lite пропонує добірку теплих країн, куди поїхати на Новий рік 2019. Кращі місця для пляжного відпочинку серед зими і країни з м'яким кліматом, які українці можуть відвідати без віз .

Новий рік 2019 Єгипті

Зустріти Новий рік в купальнику - оригінальна ідея, і здійснити її досить просто. На узбережжі Червоного моря в період різдвяних і новорічних свят туристів зустрічає тепла погода. Температура повітря вдень сягає комфортних + 25-27 градусів, а вода прогрівається до + 20-22 градусів.

Фото: Пляжний відпочинок на Новий рік (pixabay.com)

Хоча Єгипет і мусульманська країна, завдяки туристам зимові свята тут відзначають з традиційними атрибутами. Готелі, ресторани, торгові центри прикрашають грляндамі. Місцевий Дід Мороз (Папа Ноель) роздає подарунки.

Один з найпопулярніших курортів країни, Шарм Ель Шейх, на Новий рік готує для відпочиваючих галасливі розважальні програми в клубах, барах. Серед доступних активностей: дайвінг, водні спортивні розваги, екскурсії до пірамід.

На Новий рік в Таїланд без віз

З листопада 2018 року українські туристи можуть їздити до Таїланду за безвізовим режимом (до 30 днів перебування). Це відмінна можливість провести зимові свята в екзотичній обстановці.

На Новий рік в Таїланді вже закінчується сезон дощів. Температура повітря досягає +32 градусів, а води - близько +26 °C. Найкращі локації для відпочинку - Патайя, Пхукет, Крабі, а на Самуї в період новорічних свят можуть бути тропічні бурі і спостерігається найбільший пік опадів.

Фото: Екзотичний Таїланд на Новий рік 2019 (pixabay.com)

Настання Нового року в Таїланді зустрічають феєрверками, гучними дискотеками до ранку в барах і клубах. А наряд місцевого Діда Мороза складається з червоних плавок і дошки для серфінгу.

ОАЕ на Новий рік

Без віз на Новий рік можна відправитися в Арабські Емірати. Такий зимовий відпочинок підійде і тим, хто любить поніжитися на сонці, і любителям пам'яток.

У грудні-січні спека в ОАЕ спадає і встановлюється комфортна температура (+23-28 градусів) для пляжного відпочинку. У всіх популярних містах країни (Абу-Дабі, Аджман, Шарджа, Фуджейра) на свята проходить маса розважальних заходів. Оданк найбільш насичена програма на Новий рік в Дубаї.

У ніч з 31 грудня на 1 січня в Дубай-молі проходить видовищне шоу фонтанів, а на Бурдж Халіфі - барвистий феєрверк із сотень тисяч залпів.

Фото: Новий рік в ОАЕ (pixabay.com)

Також з 1 січня в Дубаї починається свято шопінгу. Всі магазини пропонують хороші знижки і акції. Тому в ОАЕ рекомендують їхати за новорічними подарунками.

Новорічні канікули в Туреччині

Відпочинок в Туреччині на Новий рік, звичайно, буде відрізнятися від літнього. Температура повітря на популярних курортах в період зимових свят у середньому досягає +15 градусів, однак туристів це не зупиняє.

Крім новорічної розважальної програми, готелі пропонують спа-процедури, хамам, теплі басейни. Також можна з'їздити до термальних джерел у Памуккале, на екскурсію в долину скель Каппадокія.

Фото: Новорічні вихідні можна провести в Стамбулі (pixabay.com)

Новий рік в Стамбулі - ще один популярний варіант для проведення зимових свят. У ніч на 1 січня на міських площах влаштовуються масові гуляння з Дідом Морозом (Ноель баба) і феєрверками. Через Босфор курсує корабель, де можна замовити новорічну вечерю.

Новий рік 2019 і Різдво на Кіпрі

Новорічні свята на Кіпрі тривають півмісяця. 25 грудня місцеві жителі з розмахом відзначають Різдво і потім канікули тривають ще до 6 січня.

Зима на Кіпрі м'яка, температура повітря досягає від +15 до +20 градусів. Хоч купатися при такій погоді мало хто зважиться, але аромат морського бризу і теплі промені сонця на середземноморському узбережжі - хороша альтернатива українській зимі.

Фото: На Кіпрі взимку до +20 градусів (pixabay.com)

У великих містах Кіпру Новий рік зустрічають на площах у вбраної ялинки з феєрверками, хороводами та гуляють до самого ранку.

За традицією, напередодні Нового року кіпріоти розбивають на порозі будинку гранат, щоб наступні місяці пройшли для сім'ї вдало. Серед новорічних частувань головне - васілопітта зі срібною монетою всередині. Воно пов'язане з легендою про Святого Василя, який сховав від імператора заощадження християн в тісто, а потім спік з нього хліб і роздавав людям. Вважається, що шматочок васілопітти з монеткою, приносить удачу тому, кому він дістанеться.

Раніше ми розповідали, де провести вихідні на католицьке Різдво 2018. У святкові дні можна відправитися до Львова, або відвідати різдвяні ярмарки в Європі.

Також дивіться добірку країн, де можна чудово провести відпустку взимку. Забути про холоди можна на жарких пляжах, або ж поїхати в захоплюючу подорож в північну Європу.

Відео: РБК-Україна