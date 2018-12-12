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Сім'я відправилася подорожувати, щоб показати світ 4-річному синові: яскраві фото

Lite » Подорожі 12.12.2018 - 09:53
Сім'я відправилася подорожувати, щоб показати світ 4-річному синові: яскраві фото
Фото: boredpanda.com

Пара з Австрії зважилася кардинально змінити своє життя

Смілива сім'я з Австрії одного разу вирішила, що рутина і нудне життя не для них. Вони продали все своє майно і відправилися подорожувати по світу в переробленому під житло старому військовому фургоні. Про це повідомляє Bored Panda.

Їх метою було показати своєму 4-річного сину, якою красивою і різною може бути наша планета і скільки всього цікавого є в світі, а також проводити більше часу разом.

Сім'я відправилася подорожувати, щоб показати світ 4-річному синові: яскраві фото

Фото: boredpanda.com

Перед тим, як виїхати на невизначений строк, їм довелося подбати про документи, організацію поїздки, технічні моменти і багато іншого.

На даний момент вони в дорозі вже два роки, побували у 24 країнах і направляються в Австралію.

 

Фото: boredpanda.com

Пара охоче поділилася яскравими знімками з першого року своєї подорожі, коли вони на фургоні проїхали від Австрії до Владивостока.

 

Фото: boredpanda.com

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Відео: РБК-Україна

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