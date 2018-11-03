Лякаючі місця: названі найстрашніші місця Всесвіту

Фото: Туманність Лагуна (pixabay.com)

Лідером списку стала Темна туманність SH2-136

Журнал Forbes назвав найгірші місця у Всесвіті. На першому місці опинилася Темна туманність SH2-136, її ще називають "Привид". Досягти її можна за 1200 світлових років.

В результаті складних процесів зореутворення там з'явилися космічні пилові хмари, які мають різні розміри і форми. Люди вважають, що вони схожі на привидів, через те, що вони слабо підсвічуються зірками.

Другим моторошним місцем у Всесвіті названий плеріон "Рука Бога". Це туманність, яка підживлюється вітром пульсара.

Фото: Туманність "Привид" (socportal.info)

Планетарна туманність "Череп", розташована в сузір'ї Кита, опинилася на третьому місці.

Весь список страшних місць можна подивитися здесь.

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