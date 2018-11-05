Перший у світі: на Мальдівах відкрився підводний готель

Фото: колаж РБК-Україна

Незвичайний готель розрахований на дев'ятьох гостей

Перший у світі підводний готель відкрився на Мальдівських островах. Ніч в ньому обійдеться шанувальникам всього незвичайного в 50 тисяч доларів, пише CNN.

Вілла вписана в острівній риф і називається "Мурака", що на місцевій мові означає "корал".

В готелі два поверхи - надводний і підводний. На верхньому, надводному, знаходяться домашній спортзал, кімната дворецького, приміщення охорони, а також вітальня, кухня, бар і їдальня, яка виходить на терасу.

Фото: підводний готель на Мальдівах (Conrad Hotels & Resorts)

З розташованого на глибині п'яти метрів підводного поверху відкривається панорамний вид на океан. Тут знаходяться спальня, вітальня і ванна кімната. У готелі також є ресторан, де подають страви з морепродуктів.

До речі, мінімальний приеод перебування на віллі - 4 ночі.

Фото: підводний готель на Мальдівах (Conrad Hotels & Resorts)

Готель розрахований на дев'ятьох осіб. Його будівництво обійшлося в $15 млн доларів.

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