ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Перший у світі: на Мальдівах відкрився підводний готель

Lite » Подорожі 05.11.2018 - 16:03
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Незвичайний готель розрахований на дев'ятьох гостей

Перший у світі підводний готель відкрився на Мальдівських островах. Ніч в ньому обійдеться шанувальникам всього незвичайного в 50 тисяч доларів, пише CNN.

Вілла вписана в острівній риф і називається "Мурака", що на місцевій мові означає "корал".

В готелі два поверхи - надводний і підводний. На верхньому, надводному, знаходяться домашній спортзал, кімната дворецького, приміщення охорони, а також вітальня, кухня, бар і їдальня, яка виходить на терасу.

 

Фото: підводний готель на Мальдівах (Conrad Hotels & Resorts)

З розташованого на глибині п'яти метрів підводного поверху відкривається панорамний вид на океан. Тут знаходяться спальня, вітальня і ванна кімната. У готелі також є ресторан, де подають страви з морепродуктів.

До речі, мінімальний приеод перебування на віллі - 4 ночі.

 

Фото: підводний готель на Мальдівах (Conrad Hotels & Resorts)

Готель розрахований на дев'ятьох осіб. Його будівництво обійшлося в $15 млн доларів.

Нагадаємо, в кінці жовтня на Італію обрушилася негода з зливами, грозами та градом. В результаті 77% Венеції опинилися під водою, рівень води досягав 156 см над рівнем моря.

Відзначимо ,що були названі найкращі міста для подорожей в цьому році.

Раніше повідомлялося, що Київ, Харків і Львів увійшли до рейтингу найнебезпечніших міст світу.

20 реальних сіл, які ніби вийшли з казок (відео: STYLER.rbc.ua)

 

 

Новини України отельМальдивыпутешествия
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся