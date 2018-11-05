Перший у світі: на Мальдівах відкрився підводний готель

Незвичайний готель розрахований на дев'ятьох гостей
Перший у світі підводний готель відкрився на Мальдівських островах. Ніч в ньому обійдеться шанувальникам всього незвичайного в 50 тисяч доларів, пише CNN.
Вілла вписана в острівній риф і називається "Мурака", що на місцевій мові означає "корал".
В готелі два поверхи - надводний і підводний. На верхньому, надводному, знаходяться домашній спортзал, кімната дворецького, приміщення охорони, а також вітальня, кухня, бар і їдальня, яка виходить на терасу.
Фото: підводний готель на Мальдівах (Conrad Hotels & Resorts)
З розташованого на глибині п'яти метрів підводного поверху відкривається панорамний вид на океан. Тут знаходяться спальня, вітальня і ванна кімната. У готелі також є ресторан, де подають страви з морепродуктів.
До речі, мінімальний приеод перебування на віллі - 4 ночі.
Фото: підводний готель на Мальдівах (Conrad Hotels & Resorts)
Готель розрахований на дев'ятьох осіб. Його будівництво обійшлося в $15 млн доларів.
Нагадаємо, в кінці жовтня на Італію обрушилася негода з зливами, грозами та градом. В результаті 77% Венеції опинилися під водою, рівень води досягав 156 см над рівнем моря.
Відзначимо ,що були названі найкращі міста для подорожей в цьому році.
Раніше повідомлялося, що Київ, Харків і Львів увійшли до рейтингу найнебезпечніших міст світу.
20 реальних сіл, які ніби вийшли з казок (відео: STYLER.rbc.ua)